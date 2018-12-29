الوصل يقبل استقالة العبدولي

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

أعلنت إدارة شركة الوصل لكرة القدم عن قبولها لاستقالة المدرب الوطني حسن العبدولي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وقالت إدارة الوصل في تغريدة عبر حساب النادي الرسمي على شبكة التواصل الاجتماع " تويتر:" مجلس إدارة شركة كرة القدم يقبل الاستقالة التي تقدم بها مدرب الفريق الأول حسن العبدولي، ويتوجه بالشكر له على ما بذله من جهد خلال الفترة الماضية، على أن تعكف لجنة الكرة في الفترة الحالية على دراسة عدد من السير الذاتية لاختيار المدرب الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وتولى حسن العبدولي مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم خلفاً للمدرب الأرجنتيني غوستافو كنتيروس الذي تمت إقالته منتصف أكتوبر الماضي، ويحتل الوصل المركز الثاني عشر حاليا بدوري الخليج العربي، كما ودع أمس بطولة كأس الخليج العربي عقب هزيمته من النصر.