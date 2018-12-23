العين وصل إلى قمة جديدة وتألق أمام الأندية العريقة

المصدر: ابوظبي ـ وام

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فوز فريق ريال مدريد الإسباني بلقب مونديال الأندية 2018، كما هنأ سموه فريق العين بالوصافة والحصول على المركز الثاني عقب الخسارة أمس في المباراة النهائية على استاد مدينة زايد في العاصمة أبوظبي، وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر« :»مبروك ريال مدريد الفوز بكأس العالم للأندية 2018 في أبوظبي.. مبروك لنادي العين وصيف بطل كأس العالم.. قمة جديدة وصلتم لها مع هذه البطولة.. والقادم أجمل».

كذلك، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فريق ريال مدريد باللقب، موجّهاً تحية في الوقت ذاته إلى نادي العين على أدائه المشرف، وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر« :»تهانينا لفريق ريال مدريد فوزه بكأس العالم للأندية.. وتحية لنادي العين على الأداء المتميز وحضوره المشرف أمام الأندية العريقة.. كل الشكر للاعبين والجهازين الفني والإداري وللجماهير الوفية التي وقفت خلف هذا التألق.. نأمل تواصل الأداء المشرف للمنتخبات والأندية الوطنية مستقبلاً».

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