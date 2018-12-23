محمد بن راشد: مبروك ريال مدريد الفوز بمونديال أبوظبي

المصدر: متابعة: طلحة عبد الله - محمد صادق محمد محسن - أحمد عيسى تصوير: سالم خميس - سيف الكعبي

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فوز فريق ريال مدريد الإسباني بلقب مونديال الأندية 2018، كما هنأ سموه فريق العين بالوصافة والحصول على المركز الثاني عقب الخسارة أمس في المباراة النهائية على استاد مدينة زايد في العاصمة أبوظبي، وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «مبروك ريال مدريد الفوز بكأس العالم للأندية 2018 في أبوظبي.. مبروك لنادي العين وصيف بطل كأس العالم.. قمة جديدة وصلتم لها مع هذه البطولة.. والقادم أجمل».

كذلك، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فريق ريال مدريد باللقب، موجّهاً تحية في الوقت ذاته إلى نادي العين على أدائه المشرف، وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «تهانينا لفريق ريال مدريد فوزه بكأس العالم للأندية.. وتحية لنادي العين على الأداء المتميز وحضوره المشرف أمام الأندية العريقة.. كل الشكر للاعبين والجهازين الفني والإداري وللجماهير الوفية التي وقفت خلف هذا التألق.. نأمل تواصل الأداء المشرف للمنتخبات والأندية الوطنية مستقبلاً».

كما هنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، فريق العين بعد حصوله على المركز الثاني في مونديال الأندية بعد الخسارة أمام العملاق الإسباني ريال مدريد، وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «نبارك لريال مدريد فوزهم في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، وكلنا فخر بنادي العين على هذا الأداء المشرف وحصولهم على المركز الثاني وكل الشكر لجماهيرنا.. كذلك نشيد بجهود الفرق التنظيمية التي جعلت من دار زايد محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم».

بدوره، هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فريق العين عبر حساب سموه الرسمي بـ«تويتر»، وقال: «العين حقق الإنجاز وأفرح قلوب محبيه وجمهوره بوصوله إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.. واليوم لعب بطريقة مشرفة وبروح رياضية رفيعة.. شكراً للاعبين والفريق الإداري، ونتمنى المزيد من النجاح والتقدم للكرة الإماراتية والعربية ومبروك لريال مدريد الفوز بالبطولة».

تاريخ

جاء ذلك على خلفية تتويج ريال مدريد بطلاً لمونديال الأندية أمس على استاد مدينة زايد الرياضية بعد تغلبه على العين 4/‏‏1، بينما سطر «الزعيم» اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ البطولة التي استضافتها العاص٢مة أبوظبي للمرة الثانية على التوالي، بتحقيقه مركز الوصافة للمرة الأولى في تاريخ النادي والكرة الإماراتية، وهو ثاني فريق عربي يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية بعد الرجاء البيضاوي وصيف نسخة 2013، كما سجل محمد أحمد أسرع هدف في تاريخ المونديال بعد دقيقة و19 ثانية في مرمى الترجي.

على الوجه الآخر تعد المرة الرابعة التي يتوج بها الميرنيجي والثالثة على التوالي في نسخ: 2014 على حساب سان لورينزو الأرجنتيني، 2016 أمام كاشيما، والعام الماضي على حساب جريميو البرازيلي.

وأحرز أهداف الريال مودريتش ق14، ماركوس يورنتي ق60، راموس ق79، ويحيى نادر بالخطأ في مرامه ق 90+1 والياباني شيوتاني للعين ق 86.

تتويج

وتوج معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، وغانم الهاجري رئيس شركة العين لكرة القدم، فلورينتو بيريز رئيس نادي ريال مدريد البطل، بكأس المونديال، والميدالية الفضية للعين الوصيف، وريفر بليت المركز الثالث.

على الوجه الآخر تعد المرة الرابعة التي يتوج بها الملكي بنظام البطولة الجديد في نسخ: 2014 على حساب سان لورينزو الأرجنتيني، 2016 أمام كاشيما، والعام الماضي على حساب جريميو البرازيلي، وأحرز أهداف الريال مودريتش ق14، ماركوس يورنتي ق60، راموس ق79، ويحيى نادر بالخطأ في مرامه ق 90+1، والياباني شيوتاني للعين ق 86.

انطباع

جاء الانطباع الأول لمواجهة الزعيم والملكي حماسياً، ما جعل سير اللعب سريعاً، تعالت صيحات الجماهير مع أخطر فرصة خلال الدقائق العشر الأولى، عندما توغل حسين الشحات بكرة من منتصف الملعب، وتقدم بها بسرعة الصاروخ وتلاعب بدفاع الريال عابراً مارسيلو وفاران، وسدد كرة في عمق المرمى لكن تصدى لها راموس، ليحرم الزعيم من فرصة هدف محقق، ولم يكتمل زخم الزعيم، حيث رد الريال بهجمة مرتدة مسجلاً أول أهداف المباراة عن طريق لوكا مودريتش ق14.

واصل الملكي خطورته على مرمى الزعيم، وسدد كريم بنزيما على مرمى خالد عيسى مستغلاً عرضية من كارفخال لكنها علت العارضة ق 34.

نشاط الجهة اليسرى أثمر عن فرصة تقدم بها كايو لكنه عرقل من جانب كارفخال واحتسبت ركلة ثابتة لم تستغل ق 37، في المقابل جاء استغلال الزعيم للمرتدات متواضعاً للغاية، ولم يكتب لها النهاية السعيدة، وفي نهاية الشوط حصل راموس على إنذار لتدخله العنيف ضد كايو ق45.

هدفسجل الملكي هدفه الثاني من قذيفة صاروخية للاعب الوسط ماركوس يورنتي ق60، وأجرى زوران تبديلاً بخروج محمد أحمد، وإشراك بندر الأحبابي، بغرض تنشيط الخط الهجومي ق64، وواصل خالد عيسى تألقه وأنقذ مرماه من تسديدة لغاريث بيل ق65، أضاف الريال الهدف الثالث ق 79 عن طريق راموس، لتصعب المباراة على الزعيم العيناوي، ورفض الزعيم خروجه خالي الوفاض وسجل هدفاً عن طريق الياباني شيوتاني ق 86، على الوجه الآخر سجل الريال هدفاً واحتسب ليحيى نادر بالخطأ في مرماه ق 90+1.

الجابر يحمل الكأس



حمل أسطورة الكرة العربية والسعودية سامي الجابر كأس البطولة قبل انطلاق المباراة النهائية بين العين وريال مدريد من أجل وضعها في المكان المخصص في الملعب. وكان الجابر قد أعرب عن أمنياته قبل اللقاء بفوز العين وحصوله على كأس البطولة، إلا أن رجال «الزعيم» بذلوا أقصى ما في وسعهم وشرّفوا الكرة الإماراتية رغم الخسارة في النهائي.

مدرب ريال مدريد يطيب خاطر كايو



حرص الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد على مواساة لاعبي الزعيم بطريقة ودية عقب اللقاء، مخففاً عنهم آثار الخسارة، كما كان واضحاً من على بعد، من خلال حديثه السريع مع اللاعبين.

وانفرد سولاري انفرد بشكل خاص بالبرازيلي كايو نجم نادي العين الذي شغل العالم في الأيام الماضية بأدائه المتميز في البطولة، ودار حديث مشترك بين الطرفين وطيّب خاطره عقب الهزيمة وسط لقاء تابعته العيون، ليبدأ البعض التعليق بأن المدرب الأرجنتيني طلب منه الانضمام إلى النادي الملكي.

الملكي يتفوق على برشلونة



أحرز ريال مدريد هاتريك بطولة مونديال الأندية بعد فوزه أمس باللقب الثالث على التوالي، وارتفع عدد بطولاته إلى 4 لينفرد باللقب، بعد أن أصبح أكثر أندية العالم فوزاً بالبطولة عبر 15 نسخة ماضية.

وكان ريال مدريد يتساوى مع برشلونة قبل لقاء أمس في عدد الفوز بالبطولة، لكن تتويجه باللقب الربع منحه التفوق على غريمه التقليدي، ما يعتبر إنجازاً للنادي الملكي.

شايفر يؤازر العين



حرص الألماني وينفرد شايفر مدرب العين السابق على حضور المباراة لمتابعة «الزعيم» في نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد، إذ لا يزال يرتبط شايفر الذي درّب العين عام 2008 بالقلعة العيناوية ويحرص على دعم الفريق بصورة دائمة.

الوعكة الصحية أثرت في أداء بيرغ



لم يقدّم السويدي ماركوس بيرغ، مهاجم العين، المستوى المتوقع في المباراة، بعد أن كان الاعتماد عليه كبيراً، باعتباره أكثر اللاعبين خبرة ومشاركة في المباريات العالمية، لكن وضح من خلال أداء النجم المونديالي تأثره بالوعكة الصحية التي تعرض لها قبل المباراة الأولى في البطولة أمام ويلنغتون النيوزلندي بساعات.

كروس ملك الألقاب في مونديال الأندية



سجل الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، اسمه في تاريخ سجلات كأس العالم للأندية بصفته أكثر لاعب حصل على لقب البطولة في التاريخ، بعد أن تُوّج مع فريقه أمس بكأس العالم للأندية.

ودخل كروس تاريخ مونديال الأندية بعدما بات أكثر لاعب توّج بكأس العالم للأندية 5 مرات وأكثر من أي لاعب آخر في تاريخ البطولة.

وأحرز كروس أول لقب له مع ناديه السابق بايرن ميونخ الألماني الذي تُوّج بالكأس في نسخة عام 2013 التي أقيمت في المغرب بعد التفوق على الرجاء في النهائي، وكانت هي المشاركة الأولى للاعب في مونديال الأندية، بينما تُوّج بأربعة ألقاب مع ريال مدريد في أعوام 2014 و2016 و2017، وأضاف اللقب الخامس له أمس مع الفريق الإسباني.

يُذكر أن توني كروس حقق العديد من الإنجازات على الصعيد الشخصي، حيث تُوّج مع منتخب بلاده بكأس العالم في البرازيل عام 2014، وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، منها واحدة مع بايرن ميونخ، وثلاث مرات مع ريال مدريد، إلى جانب بطل الدوري الألماني وبطل الدوري الإسباني أكثر من مرة.

البطل من الملعب إلى المطار



غادرت بعثة فريق ريال مدريد عائدة إلى العاصمة الإسبانية مدريد عقب النهائي مباشرة، إذ توجهت بعثة «الملكي» مباشرة من الملعب إلى مطار أبوظبي، بحسب برنامج الفريق.