العين يهزم ويلينغتون بعد انتفاضة في افتتاح كأس العالم للأندية

المصدر: رويترز

قلب العين الإماراتي تأخره بثلاثة أهداف في الشوط الأول إلى تعادل مثير 3-3 ثم تغلب بركلات الترجيح على ويلينغتون النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية لكرة القدم في أبوظبي اليوم الأربعاء.

وتصدى الحارس خالد عيسى لركلتي ترجيح ليقود العين للفوز 4-3 والتأهل لمواجهة الترجي التونسي بطل أفريقيا في دور الثمانية.

ودفع بطل الإمارات ثمن أخطاء الدفاع لتهتز شباكه مرتين في أول ربع ساعة عبر ماريو بارسيا بتسديدة بعيدة المدى وآرون كلافام.

وألغى الحكم هدف تقليص الفارق للبرازيلي كايو فرنانديز بعد مراجعة الفيديو بينما أضاف ماريو ايليتش الهدف الثالث مستغلا غياب الرقابة في الدقيقة 44 بعد ركلة ركنية.

وحفظ العين ماء الوجه بتقليص الفارق عبر تسوكاسا شيوتاني قبل انتهاء الشوط الأول.

وانتفض أصحاب الضيافة في الشوط الثاني ونجح تونجو دومبيا في تسجيل الهدف الثاني كما ضغط لإدراك التعادل وتحقق مراده بهدف ماركوس بيرج مهاجم السويد.

وساد التعادل خلال شوطين إضافيين وسط تبادل للفرص الخطيرة وصمد العين بعد طرد لاعب الوسط محمد عبد الرحمن لتنتقل المواجهة لركلات الترجيح.

وتصدى عيسى لركلتين ترجيحية وسدد بيرغ خارج المرمى بينما نفذ إبراهيم دياكيه والمصري حسين الشحات وشيوتاني وكايو ركلاتهم بنجاح.