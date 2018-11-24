1.000.000 مشارك في تحدي دبي للياقة

المصدر: دبي ـــ عدنان الغربي

نجحت مبادرة تحدي دبي للياقة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، في تحقيق الهدف الطموح الذي وضعه سموه من هذه المبادرة الرائدة، والمتمثل في الوصول إلى مليون مشارك ومشاركة.

فقد حققت المبادرة في نسختها الثانية، التي انطلقت في 26 أكتوبر الماضي، وتختتم فعالياتها اليوم، رقماً قياسياً في عدد المشاركين، تجاوز عتبة المليون مشارك، بعدما بلغ في الدورة الأولى 786 ألفاً.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد قد دعا، مع إطلاق المبادرة في أكتوبر الماضي، جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات، وفي دبي بشكل خاص، لقبول «تحدّي دبي للياقة 2018»، بالمشاركة في المبادرة وتحقيق هدف الدورة الجديدة، المتمثل في الوصول إلى مليون مشارك ومشاركة.

وشهد «تحدي دبي للياقة 2018» افتتاح خمس قرى جديدة للياقة، تميزت بفعالياتها الممتعة، وقدمت للمشاركين آلاف الحصص والأنشطة الرياضية المجانية في مواقع رئيسية حول المدينة، وهي: الخوانيج، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، وكايت بيتش، ونخلة جميرا.

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