«تحدّي دبي للياقة» يتخطى حاجز المليون

المصدر: دبي- عدنان الغربي

تخطى عدد المشاركين في النسخة الثانية لتحدّي دبي للياقة «30 * 30» حاجز المليون، ليتحقق بذلك الهدف الطموح للمبادرة، الذي أعلن عنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، عندما أطلق سموه النسخة الثانية 14 أكتوبر الماضي، والمتمثل في الوصول إلى مليون مشارك ومشاركة، بعدما بلغ العدد 786 ألفاً في الدورة الأولى.

وتم الإعلان عن عدد المشاركين في النسخة الثانية أمس في مهرجان احتفالي بالإنجاز في واجهة برج خليفة الذي تزين بشعار «30 * 30»، وعدد من صور وأحداث التحدي.

وحقق تحدّي دبي للياقة، الذي انطلق 26 أكتوبر ويختتم فعالياته اليوم، في حديقة برج بارك في دبي، الرقم القياسي الجديد في عدد المشاركين بفضل تنوع أنشطته التي استمرت 30 يوماً وسط مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار، والمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة.

وشهد «تحدّي دبي للياقة » افتتاح 5 قرى جديدة للياقة، في مواقع رئيسية هي: الخوانيج، مركز دبي المالي العالمي، مركز دبي للسلع المتعددة؛ كايت بيتش؛ نخلة جميرا.

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