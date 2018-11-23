الوصل إلى ربع نهائي كأس زايد

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر - دبي - البيان الرياضي

حسم الإمبراطور الوصلاوي تأهله لدور الـ8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بالتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما، سجل للأهلي المخضرم وليد سليمان في الدقيقة 59، وأدرك الكوري سوك التعادل للوصل في الدقيقة 81، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب الوصل في زعبيل، ويتأهل الأهلي بمجموع المباراتين ويزيد من جراح الأهلي، وجاءت قوية ومثيرة من الطرفين وزادها متعة الحضور الجماهيري، ولم يعكر صفو المباراة سوى طرد حسام عاشور في الثواني الأخيرة.

وينتظر الإمبراطور الذي سبق وتعادل مع الأهلي بهدفين في الإسكندرية، تحديد موعد لإجراء قرعة دور الثمانية، وتستمر مباريات ومنافسات البطولة وحتى شهر أبريل المقبل، الذي سيشهد إقامة المباراة النهائية في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

أخطر هجمة

جاءت بداية المباراة حماسية من الفريقين رغبة في إحراز هدف مبكر، وكثف الأهلي من هجماته في البداية، ومن أول محاولة كاد مروان محسن أن يسجل هدف البداية، ولكن القائم وقف لمحاولته بالمرصاد، وهي أخطر كرة في الشوط الأول، ولم تمر سوى دقائق قليلة ويرد عليها كايو للوصل، مستغلاً ارتباك الشناوي الذي عاد وتدارك الموقف.

وبعد نصف ساعة بدأت الخطورة الوصلاوية تظهر بعد اكتساب ثقة البداية وتحمل الضغط الأهلاوي، وهاجم بقوة من خلال سيطرة على خط الوسط، ما جعل الأهلي يتراجع، وتسنح فرصة من ضربة حرة مباشرة في نصف ملعب الأهلي سدد ليما كرة قوية ينقذها الشناوي، ولحق الوصل بفرصة أخرى عن طريق سوك الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم، ويلجأ لاعبو الأهلي إلى الخشونة للحد من الخطورة الصفراء، وتدخل وليد سليمان بقوة على قدم خميس إسماعيل وينال أول بطاقة صفراء للحد من تلك الألعاب الخطرة، وبطاقة صفراء ثانية للأهلاوي لكريم نيدفيد وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

هدف أهلاوي

ومع بداية الشوط الثاني أجرى الأهلي أول تغير له، وتغير طريقة اللعب بمشاركة وليد أزارو ومعه مروان محسن، من أجل تعزيز الهجوم بالزيادة العديدة، في المقابل يشارك محمد الياسي من الوصل، ودانت السيطرة الحمراء مرة أخرى، وشهدت الدقيقة 59 أخطر كرة للأهلي حينما يتعرقل المخضرم وليد سليمان في الثلث الأخير من ملعب الوصل، لتحتسب ركلة حرة مباشرة يتصدى لها وليد سليمان نفسه ويسدد كرة صاروخية تسكن مرمى يوسف الزعابي لتعلن تقدم الأهلي بهدف.

هدف وصلاوي

وابتسمت الدقيقة 81 للوصل حينما استغل الكوري سوك كرة عرضية وطار لها وسدد كرة صاروخية سكنت مرمى محمد الشناوي ليدرك التعادل، لتعم الفرحة جماهير الوصل، وكاد كايو يضيف الهدف الثاني ولكن كرته مرت بجوار القائم، ويجري مدرب الوصل حسن العبدولي الذي قاد فريقه ببراعة وتكتيك مميز تغيراً أخيراً بمشاركة عبد الله جاسم للحفاظ على نتيجة المباراة التي تؤهل الفريق لربع النهائي.

العبدولي: توقّعنا أداء المنافس ورسمنا سيناريو المباراة

أكّد المدرب حسن العبدولي المدير الفني لفريق الوصل أن الأهلي كان الطرف الأفضل في المباراة من حيث الاستحواذ والانتشار في الملعب، وكنا ندرك ذلك، ورسمنا سيناريو المباراة على أداء الأهلي الذي توقعناه، وصدقت توقعاتنا، مشيراً إلى أن لقاء الإياب كان صعباً مقارنة بلقاء الذهاب الذي استغلينا فيه المساحات بعكس هذه المباراة التي ضغط فيها علينا الأهلي بقوة، لكن تمكنا من تعديل النتيجة في النهاية، وهذا هو حال كرة القدم، مشيراً إلى أن الأهلي فريق كبير، لكن لم يكتب له التوفيق.

وقال: «تمنيت التأهل لدور الثمانية على حساب الأهلي المصري، ولا ينبغي أن نظلم الأهلي فهو فريق عريق، ونتمنى أن يحافظ على المكتسبات التي حققها، وأن نراه في الدوري وفي بطولة أفريقيا مجدداً».

كارتيرون: التحكيم لم يحتسب ضربة جزاء لصالحنا

أوضح مدرب الأهلي، الفرنسي باتريس كارتيرون، أن المباراة تميزت بالحماس وأضعنا فرصاً كثيرة، بالرغم من إضاعة الوقت من قبل لاعبي الوصل على مرأى ومسمع من التحكيم.

وأضاف: «استقبل مرمانا هدف التعادل من قبل الوصل بسب اندفاع لاعبينا، ومن المفترض أن تحتسب لنا ضربة جزاء، لكن لم يفعل الحكم ذلك لنا»، وقال: «ضربة جزاء لم تحتسب، واحتسب الحكم أخطاء كثيرة علينا.

إن اللحظات الصعبة جزء من كرة القدم، وقد صمت كثيراً عن التحكيم، أما اللاعبون فقدموا مباراة كبيرة ولعبوا بروح عالية، وضاعت منا فرص كثيرة يأتي منها أهداف، لو كنا أحرزنا هدفاً ثانياً لانتهت المباراة، تسببنا في خطأ، واللاعبون روحهم عالية جداً»، وأضاف: «أشكر جمهور الأهلي الذي حضر اليوم، وكنا نتمنى أن نهديهم التأهل في هذه الليلة».

طلال آل شيخ: كأس زايد كلما كبرت زادت شباباً

أكد طلال آل شيخ، مدير بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، مستشار الاتحاد العربي لكرة القدم، أن التعادل في لقاء الذهاب زاد من سخونة لقاء الوصل بنظيره الأهلي المصري، مشيراً إلى أنها مواجهة جمعت بين فريقين كبيرين في الوطن العربي، وما زاد من سخونة المباراة دخول الأهلي المصري على أمل تعويض خسارته لدوري أبطال أفريقيا، أما الوصل فقد سعى للحفاظ على النجاح الذي حققه بعد بالتعادل الثمين في لقاء الذهاب بنتيجة 2-2، ما اعتبر محفزاً قوياً له، فالبطولة كأس زايد للأندية الأبطال تضم مواجهات قوية.

وأثنى طلال آل شيخ على تطور بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، قائلاً: «كلما كبرت زادت شباباً»، وتشهد الأدوار القادمة للبطولة مواجهات من العيار الثقيل مع اقتراب الأدوار النهائية.دبي - البيان الرياضي

جمهور الوصل حاضر بقوة

حرصت أعداد كبيرة من جمهور الوصل على الحضور للمدرجات لمساندة «الإمبراطور» في المواجهة المهمة، حيث استجابوا للدعوات التي انطلقت قبل المباراة لدعم ومؤازرة «الأصفر»، وذلك في مقابل حضور قوي لجمهور الأهلي المصري الذي ردد هتافات حارة لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي قبل انطلاق المباراة، مرددين: «سلامات يا بيبو».

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