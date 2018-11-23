بطي بن مكتوم: «الإمبراطور» دائماً في المقدمة

المصدر: Ⅶ دبي - عزالدين جاد الله

بارك الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي الوصل السابق، لجمهور الوصل ولشعب الإمارات تأهل «الإمبراطور» لدور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال. وقال: «شكراً للجماهير.. الوصل دائماً في المقدمة، وأبارك للإمارات هذا الفوز».

وحرص الشيخ بطي بن مكتوم على حضور المباراة دعماً لفريق الوصل، وكان الشيخ بطي قد دعا الجماهير إلى الوجود بكثافة والتشجيع بكل روح رياضية، وقال في رسالته: أرجو من جمهور الوصل العودة لتشجيع الفريق والتكاتف مع مجلس الإدارة، وأنا واثق أن اللاعبين سيقدمون أفضل ما لديهم، وأتوقع مباراة جيدة بين الفريقين، الرياضة غالب ومغلوب، ولكن من يظهر بالمستوى المطلوب سيحالفه النجاح.

وحول تراجع مستوى الوصل مقارنة بالموسم الماضي، أوضح الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن التغيير أمر ضروري في كرة القدم، وأن الإدارة كانت تطمح للأفضل، مشيراً إلى وجود بعض العراقيل التي حالت دون تحقيق الأهداف التي كانت تتطلع إليها إدارة الوصل.

وصرّح الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن الوصل قادر على العودة للمنافسة بقوة على الألقاب، وأضاف قائلاً: «أنا على ثقة أن الفريق عائد وجمهوره لن يتخلى عنه».