الوصل يلاقي الأهلي المصري لخطف بطاقة التأهل

المصدر: Ⅶ دبي - عز الدين جاد الله

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل نظيره الأهلي المصري في السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب الفهود بزعبيل، ضمن إياب دور الستة عشر لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، في مواجهة يتصارع فيها الفريقان لخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي للبطولة، وسط مطالبة العديد من الأصوات الرياضية المعتبرة بدعم الجمهور للوصل في مهمته الوطنية.

وصعد نادي الوصل للدور الستة عشر على حساب نادي الاتحاد السعودي، بعد أن تعادلا في لقاء الذهاب علي ملعب نادي الاتحاد 1-1، و تعادلا في لقاء العودة علي ملعب نادى الوصل 0-0، وصعد الوصل بقاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين، لتوقعه القرعة في مواجهة الأهلي المصري حيث نجح الوصل في تحقيق تعادل ثمين في لقاء الذهاب بمدينة برج العرب 2-2، بينما صعد نادي الأهلي بعد أن تخطى النجمة اللبناني، وتعادل الفريقان في لقاء الذهاب علي ملعب النادي الأهلي 0-0، وفاز النادي الأهلي في لقاء العودة علي ملعب النجمة 4-0، ويتطلع الوصل إلى استمرار الأداء الجيد في لقاء الإياب وخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، حيث يكفيه التعادل السلبي دون أهداف أو الإيجابي 1 ـ 1 أو الفوز بأي نتيجة للتأهل مباشرة.

معنويات عالية

يدخل الوصل المباراة بمعنويات عالية بعد الانتصارات التي بات يحققها الفريق أخيراً تحت قيادة المدرب المواطن حسن العبدولي في منافسات كأس الخليج العربي، التي تبشر بعودة «الإمبراطور» إلى مساره الصحيح في مسابقة دوري الخليج العربي وتحسين ترتيبه، إذ يقبع الوصل حالياً في المركز العاشر.

ويعاني «الإمبراطور» ضغط المباريات، ويشارك في لقاء الأهلي، وبعدها بثلاثة أيام يخوض مواجهة مهمة أمام عجمان في دوري الخليج العربي الذي تدور عجلته مجدداً الأسبوع المقبل، وقبلها شارك في لقاء دبا في كأس الخليج العربي، وقد يفتقد الوصل جهود لاعبي الوسط الدوليين علي سالمين وخميس إسماعيل لمشاركتهما أول من أمس، ضمن صفوف منتخبنا الوطني في مباراته الودية أمام اليمن، في إطار تحضيراته لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الدولة مطلع يناير المقبل، مما يفرض على المدرب البحث عن البديل المناسب. في الطرف الآخر، يعاني الأهلي المصري أزمات عدة، أبرزها غياب أحمد فتحي الأساسي، وبديله محمد هاني للإصابة، ومؤمن زكريا صانع الألعاب فريق النادي الأهلي، الذي استبعده الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني من البعثة.

تحكيم

عيّن الاتحاد العربي لكرة القدم طاقماً تحكيمياً من المغرب لقيادة المباراة، مكوّن من: الحكم الدولي نور الدين الجعفري ويساعده كل من لحسن أزكاو مساعد أول، ومصطفى أكركاد مساعد ثانٍ، بينما الحكم الرابع هو عادل زوراق.

العبدولي:نهدف مواصلة مشوار البطولة بنجاح

أكد حسن العبدولي، المدير الفني لفريق الوصل، أن «الإمبراطور» يتطلع إلى إكمال مشواره في البطولة، ويطمح إلى عبور الأهلي بالرغم من صعوبة المباراة للوصول إلى أبعد مدى في المسابقة. وقال العبدولي: «إن جمهور الوصل تطلعاته كبيرة، ويمثل كياناً كبيراً في دولة الإمارات، لذا لا يرضى إلا بالمركز الأول، كنا متقدمين، لكن تراجعت النتائج، لذا حدث نوع من الغضب لدى الجمهور، وهذا من حق الجمهور، ونحن نبذل جهودنا، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى».

وأضاف: «الأهلي المصري فريق عريق وله تاريخه المعروف، وكل بطولة لها مقاييسها الخاصة، ليس نهاية العالم أن لا يحصل على لقب دوري أبطال إفريقيا، ونحن ندرك أننا نواجه فريقاً قوياً». وواصل: «نتطلع إلى اقتناص الفرص وتحقيق نتيجة إيجابية للتأهل، وكلنا ثقة بلاعبي الوصل على قدرتهم على تحمّل المسؤولية وتقديم أداء مشرف يليق بكرة الإمارات، خصوصاً أن الوصل هو الممثل الوحيد للدولة في البطولة التي تحمل اسم الشيخ زايد»، مشيراً إلى أن الوصل مع توجهات المنتخب، ويحتاج زاكيروني إلى اللاعبين الذين يخدمون خططه في الملعب.

أفضلية

من جانبه، أكد المحترف البرازيلي كايو كانيدو، لاعب الوصل، أن المباراة مهمة، ليس للاعبي الوصل فقط، لكن لكل الإمارات، فنحن الممثل الوحيد للدولة، وقال: لدينا أفضلية، ونلعب على أرضنا، ونسعى لتحقيق الفوز». دبي - البيان الرياضي

كارتيرون: نحترم الوصل وطموحنا مشروع

أكد مدرب الأهلي، الفرنسي باتريس كارتيرون، أن الأوقات العصيبة التي تمر بها الفرق تعد فرصة جيدة لعلاج الكثير من العقبات التي قد تعصف بها.

وقال:«نسينا نهائي دوري أبطال أفريقيا وعلينا أن نبدأ من جديد، والخروج بنتيجة إيجابية من لقاء الوصل لاستعادة الثقة، مشيراً إلى أنه يمتلك شهادات في العلاج النفسي إلى جانب شهادات التدريبية وأهم شيء في كرة القدم الحديثة الاهتمام بالجانب النفسي للاعبين بجوار الجانبين البدني والذهني.

وأضاف: لا أشعر بأي ضغوط ولا أحد يستمر على طول الخط في قيادة الفريق، وأنا فخور بقيادة الأهلي، وعلينا أن نقف على أقدامنا في الملعب، ونحترم الوصل ونسعى إلى تحقيق الفوز وتخطي دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، لاستكمال الفريق مشواره في البطولة، وطموحنا مشروع وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل، وبالنسبة للإصابات فالعناصر الموجودة قادرة على تعويضهم.

جاهزية

من جانبه، أشاد لاعب الأهلي المصري حسام عاشور بمستوى اللاعبين الأجانب لدى الوصل وقال: سنعمل على الخروج من الحالة التي يمر بها وتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للدور الثاني. وأضاف: نحن في أتم الجاهزية لخوض اللقاء وبالرغم من الغيابات في صفوف الأهلي إلا أن العناصر الموجودة تمتلك القدرة على تعويض الغيابات بالفريق، وقد ركزنا في الفترة الماضية في مواجهة الوصل الذي نحترمه كثيراً. دبي - البيان الرياضي

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