إسماعيل راشد: اتركوا «المهاترات» والتفوا خلف الوصل

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد إسماعيل راشد نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم ونادي الوصل السابق، أن الجميع يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقه من لاعبين وجمهور في نادي الوصل، نظراً للمشاركة في بطولة مهمة تحمل اسم المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد «طيب الله ثراه»، وتحتاج من الجميع التكاتف والوقوف خلف «الإمبراطور».

وأضاف: «اتركوا المهاترات والتفوا خلف الوصل الممثل الوحيد للدولة في البطولة، مشيراً إلى أن الدعوة ليست قاصرة على جمهور الوصل فحسب، لكنها تشمل كل جمهور الدولة الذي ينبغي أن يتكاتف ويساند «الإمبراطور» في مهمته الوطنية.

وتوقع نجم الوصل السابق صعوبة المباراة على الفريقين مع وجود فروق فنية كبيرة لصالح الأهلي المصري، الذي خاض من وقت قريب نهائي دوري أبطال أفريقيا، لذا فإنه في أتم الجاهزية للمباراة، لكنه أكد أن كرة القدم بها معطيات كثيرة، وعلى الوصل استغلال عاملي الأرض والجمهور، مشيراً إلى أن جاهزية لاعبي «الإمبراطور» سواء أجانب أو مواطنين جيدة وتؤهلهم لتقديم مردود طيب في المباراة والخروج بنتيجة إيجابية، مشيراً إلى أن الوصل يمتلك القدرة على تحقيق الكثير، ورسم البسمة على شفاه شعب الإمارات بشرط التركيز الشديد.

وطالب إسماعيل راشد لاعبي «الإمبراطور» بالروح القتالية والتركيز، وأن يتحلوا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم مع ثقته في لاعبي الوصل على تقديم المطلوب منهم لتحقيق الهدف المنشود.