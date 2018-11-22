زاكيروني: هوية الأبيض تبلورت في معسكر دبي

المصدر: Ⅶ دبي-العوضي النمر

أكد الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرب المنتخب الوطني، أن هوية الأبيض تبلورت خلال المعسكر المحلي، الذي اختتم أمس الأول في دبي، وقال إن الفريق حقق استفادة كبيرة من المعسكر المحلي، الذي استمر 14 يوماً، من خلال الوصول لجاهزية فنية وبدنية طيبة، وتناسق خطوط اللعب، وتناغم في الأداء واللعب الجماعي، مع وجود تطور في الأداء، ظهر بشكل واضح خلال وديتي بوليفيا واليمن، وفي ختام المعسكر، اطمأن الجميع على المنتخب قبل انطلاقة منافسات كأس آسيا، التي ستقام في الإمارات بداية من 5 يناير المقبل، وقال زاكيروني: الفترة المتبقية على انطلاقة كأس آسيا أكثر من شهر، ولا بد أن أقوم بمتابعة مباريات دوري الخليج العربي مرة أخرى، للوقوف على أداء اللاعبين، والاطمئنان على جاهزيتهم، خاصة الموجودين في قائمة المنتخب، والتعرف إلى لاعبين جدد، ربما يستفيد منهم المنتخب خلال الفترة المقبلة، ولذلك أقول إن باب المنتخب لن يغلق، وسيظل مفتوحاً أمام أي موهبة تبرز خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من جهدها خلال نهائيات آسيا.

14 مصاباً

وعن مدى تأثر المنتخب من تعدد حالات الإصابة، يقول زاكيروني: لا أحب الأعذار، وطوال الفترة الماضية، لم أتحدث عن عدد الإصابات المتعددة بصفوف المنتخب، التي قاربت على 14 لاعباً، وهي فعلاً أبرز سلبية ظهرت خلال الفترة الماضية، ونحاول التعامل معها على قدر المستطاع، من خلال الاعتماد على اللعب الجماعي، وتناغم الأداء، وعمل فريق متجانس متماسك، ومثلما توجد إيجابيات متعددة في العمل خلال الفترة الأخيرة، أيضاً توجد بعض السلبيات التي نعمل على تداركها بكل قوة، مثل تطبيق الضغط على حامل الكرة من الفريق المنافس، وحسن التحرك في المساحات الخالية وزيادة التركيز في اللمسة الأخيرة، ومع تطور العمل في تلك النقاط، سيكون لدينا منتخب قوي، يستطيع تحقيق نتائج إيجابية خلال النهائيات الآسيوية.

ودية اليمن

وفي ما يتعلق بأداء الأبيض أمام اليمن، يقول مدرب المنتخب الوطني: بدأنا بشكل جيد، وتطبيق مميز لخطة اللعب، ونجح الفريق في التسجيل بعد 19 دقيقة، واستمر الأداء الطيب حوالي 30 دقيقة، ولكن حدث تراجع في الأداء، وصعبنا المباراة على أنفسنا، ولم تكن هناك حلول كثيرة من اللاعبين، ومنحنا الفريق المنافس فرصة السيطرة على خط الوسط واستغلال بعض المساحات، ولكن مع بداية الشوط الثاني، اختلف الأداء بمشاركة عدد من اللاعبين، وعادت الحيوية والسيطرة للمنتخب، وتعددت الحلول والفرص، وسجلنا الهدف الثاني، وأنا سعيد بالتسجيل وحسن استغلال الفرص التي تسنح لنا.

10 حلول

وأشار الإيطالي زاكيروني، إلى أهمية تقديم اللاعب للعديد من الحلول خلال فترات اللعب، فمن غير المعقول أن يقدم اللاعب حلاً أو اثنين على أقصى تقدير، هذا غير مقبول، لا بد أن يقدم اللاعب 10 حلول لمواقف متعددة تحدث خلال فترات المباراة، وكرة القدم لا بد أن تبدع فيها، وتقدم أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز، وعدم الاكتفاء بتحقيق الفوز بهدف أوهدفين، وحينما نحقق تلك النتيجة، ولم يتبقَ على انتهاء الوقت سوى 5 دقائق، لا بد أن يكون الأداء خلالهم بنفس الروح والعزيمة والحماس، كما يهمني أن يكون التركيز عالياً بشكل عام، سواء لعبنا أمام فريق قوي أو ضعيف، وهنا أقول إنني لا أهتم كثيراً بتصنيف المنتخبات، لأنه يظل تصنيفاً ورقياً، أنا يهمني الأداء داخل الملعب والحفاظ على التوازن، وحسن تنفيذ خطة اللعب.

التجارب اللاتينية

وعن سر اختيار منتخبات من أميركا اللاتينية للعب معها ودياً خلال الفترات الماضية، يقول زاكيروني: المنتخبات اللاتينية تعطينا خيارات أفضل، وتفيد منتخب الإمارات، لكونها تقدم كرة حديثة، ويمتلكون لياقة بدنية عالية، وتكتيكاً عالياً، وكنت أتمنى أن نقابل الفرق التي لعبنا معها في معسكري إسبانيا الآن بعد أن وصلنا إلى جاهزية فنية وبدنية طيبة، لأننا لعبنا أمامهم في بداية الموسم، ولم يكن الفريق في جاهزية مثل التي وصل إليها اليوم.

15

كشف زاكيروني أن التجمّع المقبل للمنتخب الوطني، الذي يبدأ من 15 ديسمبر في دبي، ستكون بدايته من دون لاعبي العين، نظراً لمشاركتهم مع فريقهم في مونديال الأندية، الذي سيقام في الإمارات من 12 إلى 22 ديسمبر، وبعده سيلتحق اللاعبون بمعسكر الأبيض.

مرزوق: مكان ثابت بالتشكيلة

قال مدافع المنتخب محمد مرزوق، إن طموحه كلاعب أن يكون أساسياً في قائمة المنتخب ويمثل بلاده، في أي مباراة دولية رسمية، معتبراً أن مهمة المنتخب المرتقبة في كأس آسيا تتطلب التعاون والتكاتف ودعم الجمهور للمنتخب، مؤكداً أن المنتخب قدم مستوى طيباً خلال مباراته الودية أول من أمس أمام المنتخب اليمني، موجهاً الشكر إلى الجمهور الذي حضر في المدرجات وساند المنتخب خلال المباراة.

خالد عيسى: المنتخب في حاجة ماسّة لدعم الجماهير

طالب خالد عيسى حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، الجمهور الإماراتي، بدعم المنتخب خلال مشواره المرتقب في نهائيات كأس آسيا المقبلة التي ستقام في الإمارات، متعهداً في المقابل بأنهم لن يخذلوا جمهور المنتخب، وسيقدمون أقصى ما لديهم من جهد، وسيعطون في الملعب بنسبة 200%، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، معتبراً أن المرحلة المقبلة في مسيرة المنتخب تتطلب التعاون والتكاتف من الجميع، حتى يتمكن المنتخب من الظهور القوي والمشرّف وسط المنافسة القوية المتوقعة من المنتخبات الأخرى المشاركة.

وقال خالد عيسى عقب مباراة المنتخب الودية مع اليمن: المنتخب بحاجة إلى دعم كبير من قبل جمهوره خلال البطولة الآسيوية، وبالنسبة لنا فإننا كلاعبين لن نقصر، وسنجتهد ونبذل كل ما في وسعنا حتى نظهر بالصورة المشرّفة.

طارق أحمد: تنفيذ خطة اللعب أهم أولوياتنا

أكد طارق أحمد لاعب المنتخب الوطني، أن المنتخب استفاد كثيراً من تجربته الودية أمام المنتخب اليمني، خاصة على صعيد تطبيق الجمل التكتيكية، معتبراً أنه لو كان المنتخب لعب ودياً أمام المنتخب المصري، لوجد صعوبة في تحقيق الأهداف الفنية التي يسعى إليها الجهاز الفني، مشدداً على أنه كلاعب في الملعب ليس مطلوباً منه القيام بالأدوار التي يحبها في الملعب، وإنما بتنفيذ المهام التي يطلبها منه مدرب المنتخب زاكيروني، واصفاً ذلك بالأمر المهم لمصلحة المنتخب.

وقال طارق أحمد: حققنا فوائد كثيرة من مباراة المنتخب اليمني، والأمر الإيجابي أن هناك تطوراً ملحوظاً في أداء المنتخب، وهذا شيء مهم للغاية، والمرحلة المقبلة تتطلب من الجميع أهمية التكاتف حتى يصل المنتخب إلى مرحلة الجاهزية المطلوبة قبل انطلاقة البطولة الآسيوية.