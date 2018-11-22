عبدالله صالح: مكاسبنا متعددة من ودية اليمن

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكد مشرف المنتخب الوطني لكرة القدم، عبدالله صالح أن المنتخب حقق مكاسب كثيرة من مباراته الودية أول من أمس أمام المنتخب اليمني، أبرزها عودة المنتخب لتسجيل الأهداف مجدداً، ومنح الجهاز الفني الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة في المباريات، وتجربتهم والوقوف على مستوياتهم الفنية، معتبراً أنه رغم أن المنتخب لم يقدم المستوى الفني المطلوب إلا أن فوزه في هذه المباراة يمثل خطوة إيجابية كبيرة.

التأثر بالإصابات

وأشار مشرف المنتخب إلى أن الفريق حصل على فرصتين في المباراة وسجل منهما هدفي الفوز، مشدداً على أن المنتخب تأثر كثيراً بالظروف والإصابات التي تعرض لها عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في التشكيلة، لافتاً إلى أن المنتخب يسعى لخوض مباراتين وديتين خلال معسكره المقبل في الفترة من 15 ديسمبر حتى الأول من يناير المقبلين في المحطة الأخيرة لبرنامج الإعداد قبل الدخول في أجواء البطولة الآسيوية، واصفاً كأس آسيا المقبلة بأنها فرصة للجيل الحالي من اللاعبين لكتابة تاريخ جديد لهم ولكرة الإمارات.

فوائد كبيرة

وقال عبدالله صالح، هناك فوائد كبيرة حققها المنتخب خلال مباراة اليمن، خاصة على صعيد تجربة عدد كبير من اللاعبين حتى يكون لدينا البدلاء الجاهزين، تحسباً لأي طارئ لاسيما على صعيد الإصابات، التي باتت تشكل هاجساً كبيراً بالنسبة للجهاز الفني، وأضاف: صحيح أن فرص المنتخب في المباراة كانت قليلة، لكنه في النهاية تمكن من تحقيق الفوز وهذا أمر إيجابي.

خطوة للأمام

وتابع عبدالله صالح: على الرغم من أن المنتخب وجد فرصاً كثيرة في المباراة السابقة أمام بوليفيا التي انتهت بالتعادل دون أهداف، إلا أن النهاية لم تكن سعيدة، لكن الصورة تغيرت في مباراة اليمن، وعاد المنتخب مجدداً إلى تسجيل الأهداف واستغلال الفرص، رغم أن الأداء لم يكن جيداً إلا أن ذلك يعد في تقديري خطوة جيدة إلى الأمام، وشدد مشرف المنتخب على أن كل العوامل تصب في مصلحة المنتخب خلال كأس آسيا لاسيما أن البطولة تقام على أرضه ووسط جمهوره. مؤكداً أن ثقتهم كبيرة في الجمهور الإماراتي وفي وقوفه ودعمه الكبير لمنتخب بلده خلال البطولة المرتقبة.