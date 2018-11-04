سفيرا كأس آسيا يتفقدان جاهزية ستاد آل مكتوم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

استقبل مساء أول من أمس، عبدالرحمن أبوالشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، نجم الكرة الإماراتية السابق زهير بخيت، والنجم السعودي الكبير ماجد عبدالله، سفيري بطولة كأس آسيا التي ستستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 5 يناير حتى 1 فبراير 2019، وكان في استقبالهما أيضاً عبدالرزاق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية وعادل شاكري، عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم.

حرص النجمان العربيان الكبيران على تفقد الأعمال الإنشائية والتجهيزات الجارية في ستاد آل مكتوم، أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة، واستمعا خلال الزيارة لشرح تفصيلي من محمود العوضي، رئيس قسم الموارد والدعم بنادي النصر، حول المرافق والتجهيزات التي يتمتع بها ستاد آل مكتوم بحلته الجديدة، التي ستوفر كل الخدمات والتسهيلات للمنتخبات المشاركة ورجال الإعلام والجماهير، كما تفقد الضيفان قاعات كبار الشخصيات والمركز الإعلامي وغرف الملابس، وشاهدا المرحلة النهائية من تركيب المقاعد الخاصة بكبار الشخصيات والدرجة الأولى ومنصة الإعلاميين، كما تفقدا أعمال التطوير الجارية في ستاد حميد الطاير، الذي سيستقبل تدريبات المنتخبات التي ستقام مبارياتها على ستاد آل مكتوم.

وأعرب سفيري البطولة عن سعادتهما بما شاهداه خلال الزيارة، مؤكدين ثقتهما بإنجاز العمل وفق أعلى معايير الجودة والجاهزية، كما تعودت دولة الإمارات في كل التحديات أن تُقدم الصورة الأفضل والأكثر دقة وجاهزية عند استضافتها لأي حدث عالمي أو قاري، مُشيدين بالعمل الكبير الذي يتم في ستاد آل مكتوم على مدار الساعة، من أجل الانتهاء من كل التجهيزات ووضع اللمسات الأخيرة في الموعد المُحدد.

ومن جانبه رحب عبدالرحمن أبوالشوارب، بالضيوف الكرام، مُعرباً عن ثقته بأن الحدث القاري الكبير سيخرج بالصورة الأمثل لتكون النسخة السابعة عشرة هي الأفضل تنظيمياً، والأكثر إبهاراً في تاريخ بطولة كأس آسيا، وذلك بما يليق بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرتها على تنظيم واستضافة أهم الأحداث والبطولات العالمية، والتي تحظى دائماً بإعجاب وتقدير الاتحادات القارية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة.

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