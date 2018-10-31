«النصر للاستثمار» يطلع على تقارير المشروعات ويتفقد استاد آل مكتوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اطلع مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار في اجتماعه الدوري برئاسة إبراهيم الفردان، رئيس مجلس الإدارة، على عدة تقارير خاصة بمتابعة سير العمل بالمشروعات الاستثمارية والتجارية بالنادي، التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي من شأنها تنمية الموارد المالية للنادي، وتشكيل نقلة غير مسبوقة في الفكر الاستثماري الخاص بالأندية الرياضية، مُحققين أقصى استفادة ممكنة من أصول النادي المُتمثلة في موقعه الفريد في قلب إمارة دبي، وكذلك اسمه وتاريخه العريق.

وتفقد أعضاء المجلس عقب الاجتماع الأعمال الإنشائية في استادي آل مكتوم وحميد الطاير، للوقوف على آخر التجهيزات ومدى التزام الشركة المنفذة بالخطة الزمنية المتفق عليها، حضر الاجتماع عمر الحاي الميدو، نائب رئيس المجلس، وصلاح محمد أمين، عضو المجلس، وفهد محمد هادي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة بالإنابة.

أعرب إبراهيم الفردان، عن رضاه التام عما شهده من تطوّر كبير في سير العمل والتجهيزات التي تتم على أكمل وجه، مؤكداً أن العمل يسير على قدم وساق، مُشدداً على أن استاد آل مكتوم بحلته الجديدة سيكون مدعاة فخرٍ للجميع.

الجدير بالذكر، أن استاد آل مكتوم سيستضيف مجموعة من مباريات بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» في يناير المقبل.