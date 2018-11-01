«الملك» يطيح «الزعيم» ويهرب بالصدارة

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبد الله، أبوظبي - أحمد عيسى

انفرد «الملك الشرقاوي» بصدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم، رافعاً رصيده إلى (20 نقطة) بعد فوزه 2-1 على مضيفه «الزعيم» مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري. وبخسارته أمس تجمّد رصيد العين (16 نقطة)، وأنهى الشارقة الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد سجله ولتون سوارس (ق 24)، وفي الشوط الثاني أضاف إيجور كرنادو الهدف الثاني من ركلة جزاء (ق 59)، قبل أن يسجل بيرغ هدف العين الوحيد (ق 66)، وحاول العين معادلة النتيجة، لكن الشارقة حافظ على تقدمه ومضى ليفوز بنتيجة المباراة.

وحقق بني ياس فوزاً غالياً على ضيفه الظفرة 2-1، حيث بكّر السماوي عن طريق يوسف جابر بالهدف الأول في ق 61، لكن الفريق الضيف نجح في إدراك التعادل بواسطة راشد الكتبي ق 69، وبعدها تمكن صاحب الأرض من إضافة الهدف الثاني ق 83 عن طريق سهيل النوبي، وبالنتيجة رفع السماوي رصيده إلى 10 نقاط، وبقي الظفرة في 9 نقاط.

وخطف الإمارات تعادلاً «رابحاً» 3/‏‏3 مع ضيفه النصر، ليرفع الصقور رصيده إلى النقطة الـ5، والعميد إلى النقطة الـ8. سجل للصقور شيخ دياباتي «ق 36 و84»، وعيسى علي في الدقيقة 97، فيما سجل للعميد نيغريدو «ق31 و76» من ركلة جزاء، وروزا في الدقيقة 81.

وحقق عجمان فوزاً ثميناً على حساب مضيفه اتحاد كلباء 3-2 في مباراة «مجنونة»، ليرفع عجمان رصيده إلى 10 نقاط، ويتساوى مع منافسه اتحاد كلباء. سجل أهداف عجمان فييرا «ق 17»، وحسن عبد الرحمن «ق 27»، و تيام «ق 75»، فيما أحرز هدفي اتحاد كلباء جوجاك «ق 33»، وراموس «ق 57».

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