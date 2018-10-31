عجمان يتخطى اتحاد كلباء في مباراة "مجنونة"

المصدر: كلباء-علي الظاهري

حقق فريق عجمان فوزاً ثميناً على حساب مضيفه اتحاد كلباء بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة "مجنونة" جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي في القلعة الصفراء وسط حضور جماهيري بلغ 1462 متفرجاً، ليرفع عجمان رصيده إلى 10 نقاط ويتساوى مع منافسه اتحاد كلباء الذي يمتلك العدد نفسه من النقاط. سجل أهداف عجمان البرازيلي فاندر فييرا "ق 17" وحسن عبدالرحمن "ق 27" والسنغالي مامي تيام "75، فيما أحرز هدفي اتحاد كلباء المجري جوجاك "ق 33" والبرايزيلي مايك راموس "ق 57".

وتمكن فريق عجمان من إحراز هدف السبق في الدقيقة 17 عن طريق اللاعب فاندر فييرا الذي سدد الكرة داخل الشباك بعد تمريرة عرضية من زميله النيجيري ستانلي نكا.

وحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل وتسجيل هدف تم إلغاؤه بداعي التسلل. وعزز "البرتقالي" تقدمه بإحراز الهدف الثاني عن طريق اللاعب حسن عبدالرحمن في الدقيقة 27 بعد استلام كرة عرضية من زميله محمد يعقوب.

وتواصلت الندية والإثارة في الشوط الأول من اللقاء، حيث قلص "النمور" الفارق في الدقيقة 33 بواسطة المجري جوجاك الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله الكولمبي تومي ريس. شهدت الدقيقة 40 توقف اللعب وحالة من الانفعال بين اللاعبين نتيجة وجود احتكاك بين لاعب اتحاد كلباء جوجاك ولاعب عجمان حسن عبدالرحمن مما جعل الحكم يشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعبين.

وكثف اتحاد كلباء هجماته في الشوط الثاني والتي أثمر عنها تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 57 بعد تنفيذ داود علي ركلة حرة حولها البرازيلي مايك راموس برأسية داخل الشباك. ووضع السنغالي مامي تيام عجمان مجدداً في المقدمة بعد إحراز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 75.