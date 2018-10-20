«العميد» يشعلها زرقاء في «الديربي»

المصدر: أبوظبي، دبي، الفجيرة، البيان الرياضي

أشعل النصر ديربي بر دبي باللون الأزرق وتغلب على الوصل 3 - 1 أمس في ملعب الوصل ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ونجح لاعبو النصر في تحقيق أمنية جماهيره التي أطلقت تغريدة « سنشعلها زرقاء» قبل المباراة .



سجل ثلاثية «العميد» كل من خليفة مبارك «ق31»، ومحمد العكبري «ق 72» ونيغريدو «ق 84». وسجل للإمبراطور عبد الرحمن علي «ق 45»، فيما ألغى الحكم ركلة جزاء للوصل في الدقيقة 33 بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو «الفار».



وقررت إدارة نادي الوصل إقالة الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، المدير الفني لفريق الوصل، وتعيين المدرب المساعد المواطن حسن العبدولي بديلاً عنه بصورة مؤقتة.

وسادت حالة من الغضب لدى جماهير الوصل التي احتشدت أمام مبنى الإدارة بالنادي مطالبة برحيل إدارة النادي، قبل أن تتدخل الشرطة وتعالج الموقف.



وفاز شباب الأهلي بقيادة مدربه الأرجنتيني رودولفو أورابارينا على دبا الفجيرة بصعوبة بنتيجة 1 - 0، سجل الهدف محمد مرزوق من ضربة رأسية في الدقيقة الثالثة بالمباراة، وبهذا الفوز واصل شباب الأهلي تقدمه في جدول الترتيب بوصوله إلى النقطة التاسعة، فيما تجمّد دبا عند 3 نقاط، وهي الهزيمة الخامسة للفريق في الدوري.



شهدت المباراة سيطرة شبه مطلقة لشباب الأهلي، أنقذت العارضة مرمى حارس دبا محمد الرويحي من هدفين محققين عبر كل من إسماعيل الحمادي ووايوفي في الدقيقتين 58 و73.

وقلب الفجيرة الطاولة على مضيفه اتحاد كلباء وفاز عليه 3 - 2 جاءت أهداف الفجيرة بإمضاء هلال سعيد في الدقيقة 67 ومحمد بن يطو في الدقيقتين 70 و83، وسجل هدفي كلباء الكولومبي تومي توبار في الدقيقتين 30 و39.



واقتنص فريق الإمارات أغلى نقطة في مشواره بالدوري، بتعادله في الثواني الأخيرة من الزمن بدل الضائع أمام مضيفه بني ياس بنتيجة 3-3، أحرز لبني ياس بيدرو كوندي ق 7، أحمد مال الله ق 83، فيصل الخديم في الدقائق 7 و 83 و86 وسجل للإمارات وليد عمبر من ركلة جزاء( 45+1 ) وسعيد سالم (ق 48)، وسعد سرور( ق 90+5)، وتختتم الجولة اليوم بثلاث مباريات، ويلتقي العين مع الجزيرة، والشارقة مع عجمان، والوحدة مع الظفرة.



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