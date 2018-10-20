العين والجزيرة.. قمة الجولة

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله، محمد محسن

يستضيف العين «13 نقطة» على ملعبه بإستاد هزاع بن زايد في الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم نظيره فريق الجزيرة «11 نقطة» في قمة الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، حيث يترقب الجمهور الرياضي مواجهة بالغة الإثارة والندية والتنافس على أرضية ملعب المباراة، قياساً على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الفريقين الكبيرين، فضلاً عن الدوافع الكبيرة لكليهما في تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث.

وأنهى العين برنامجه التحضيري للمباراة أمس تحت قيادة مدربه الكرواتي زوران، وبمشاركة جميع اللاعبين بعد عودة الدوليين عقب الفراغ من مشاركتهم مع المنتخب خلال أيام «فيفا»، وعمد المدرب إلى التأكد من جاهزية فريقه بإخضاعهم إلى تمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأخيرة أمام الظفرة بكأس الخليج العربي، ويتطلع «الزعيم» لتحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 16 للبقاء في قمة الترتيب.

توازن

وفي المقابل سعى كايزر المدير الفني للجزيرة إلى خلق التوازن المطلوب في التشكيلة بين اللاعبين الشباب الذين خاضوا مواجهتي الكأس، وزملائهم من الدوليين، الذين انضموا للفريق، عقب وصولهم من معسكر المنتخب في برشلونة، ويطمح الجزيرة في العودة بنتيجة إيجابية من معقل «الزعيم»، وفي حال عدم مشاركة علي مبخوت وليوناردو، وتحفز المدير الفني كايزر على توضيح إمكانية المشاركة من عدمها، سيكون موقف «فخر أبوظبي» صعب في ظل غياب مهاجمين من العيار الثقيل، والبديل الشاب لا يرتقي إلى خياراتهما.

تجهيز

وأكد الكرواتي زوران، المدير الفني للعين، إن التحدي الذي يواجهه فريقه بعد كل توقف للدوري، هو تجهيز اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من المنتخب ووضعهم في درجة الاستعداد المأمولة، لافتاً إلى أن العين سيواجه اليوم منافسا قويا ولم يكن الاستعداد لمواجهته سهلاً خلال الفترة القصيرة بعد عودة لاعبي المنتخب، ولكن الفريق مطالب بالوصول إلى قمة الاستعداد الفني والبدني مع التركيز لأجل تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث.

وأوضح زوران، خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس للكشف عن استعدادات العين، أن فريقه يملك مزيجا طيبا من اللاعبين المتميزين وهو أمر رائع لأنه يحقق منافسة قوية بين اللاعبين، ويعزز دوافعهم للبقاء في تشكيلة الفريق بما يتيح خيارات عدة للجهاز الفني في وضع التوليفة المناسبة.

وحول قراءته الفنية لفريق الجزيرة في حال غياب مهاجمه الدولي مبخوت للإصابة، أكد زوران، أنه لا يعلم إذا كان اللاعب سيغيب أم لا، ولكنه متأكد من أنه لاعب مهم للجزيرة، وسيعملون على تجهيزه بالصورة المطلوبة، وقال: أعتبر مبخوت أحد أفضل اللاعبين في المنطقة، وهو مؤثر جدا، ولكننا في العين نركز دائماً على تحضير فريقنا، ووضعه في قمة الجاهزية، لأية مباراة نخوضها بغض النظر عن موقف الفريق المنافس.

تحضيرات

وأكد مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة إن تحضيرات فريقه بدأت فعلياً مع انضمام اللاعبين الدوليين، ومشيراً إلى أن مباراة العين ستكون ممتعة، خصوصاً أن الفريقين يضمان عدداً من الدوليين، وهم زملاء في المنتخب، والآن سيصبحون خصمين.

وعن الحالة البنية للاعبين والغيابات قال: علي مبخوت والبرازيلي ليوناردو فيريرا لم يتدربا مع الفريق ولا أعلم نوعية الإصابة التي تعرض لها اللاعبون، وهذا الأمر من اختصاص الجهاز الطبي للفريق، ولم يقدم كايزر إجابة شافية عن إمكانية المشاركة من عدمه.

وأوضح أن الفريق في حالة بدنية جيدة ولديه بدائل قادرة على تحقيق الإضافة، خصوصاً مع وجود لاعبين أصحاب خبرات، خاضوا العديد من المباريات المهمة، أمام فرق قوية على المستويين المحلي والدولي، وفي وجود عناصر شابة طموحة.

منافسة

وعن المواجهة في ضوء توقف الدوري وعودة الدوليين، وخوض جولتي الكأس بتشكيلة اغلبها من الشباب بالنسبة للفريقين، قال: الكأس أفرزت لاعبين جيدين، وأصبحت المنافسة قوية بين البدلاء والأساسيين في حجز مركز في التشكيلة الأساسية، سنواجه العين في حالة بدنية وذهنية جيدة، وبالنسبة لسيناريو المباراة سيلعب فريقي بالأسلوب المعتاد، وبالنسبة للخصم لا استطيع توقع أسلوب لعبه، وتركيزي فقط على فريقي.

وعن أهمية نتيجة المباراة بالنسبة للجزيرة في المنافسة على الأقل في المربع الذهبي قال: إن نقاط المباراة ستضع الفريق الفائز في قلب المنافسة، لكن مازال الوقت طويلاً.

أهمية

محمد أحمد: الحسم للفريق الأكثر تركيزاً

شدد محمد أحمد، مدافع العين، على ضرورة وأهمية القتال من أجل تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام الجزيرة مع الاحترام لطموحات الفريق المنافس، وقال: المباراة صعبة للفريقين، والحسم سيكون للفريق الأكثر تركيزاً. وحول التأثير السلبي على حماس الجماهير بسبب التوقف المتكرر للدوري، قال: المنتخب الوطني فوق الجميع وعلى اللاعب أن يعمل لإظهار أفضل ما لديه في جميع التحديات التي يواجهها، سواء مع المنتخب أو ناديه، وبالنسبة لنا في العين فدائما نركز في كل مباراة على حدة، ونأمل أن يكون جمهور العين متواجداً بكثافة الليلة كما عودنا دائماً، ونعده بالعمل على تقديم أفضل ما لدينا تطلعاً لتحقيق النتيجة المطلوبة، وقوة العين تكمن في جمهوره. العين - البيان الرياضي

شكر

سيف راشد: مواصلة التميّز

تقدم سيف راشد جناح نادي الشارقة بالشكر للجماهير وزملائه اللاعبين والمسؤولين على ما قدموه في الفترة السابقة من جهود وضعت الفريق في صدارة الدوري، وقال: «نحترم منافسنا فريق عجمان، ونعمل على مواصلة التميّز». وعن تألقه هذا الموسم قال: «تألقي ثمرة العمل الجماعي في فريق الشارقة». الشارقة - البيان الرياضي

ثقة

مال الله: حافز للأفضل

أكد عبدالله مال الله لاعب عجمان أن مواجهة الشارقة مهمة لفريقه، وقال مواجهة المتصدر حافز قوي لفريقه لتقديم مباراة قوية، وقال ثقتنا كبيرة بأنفسنا لتحقيق نتيجة جيدة وتقديم مستوى أفضل من المباريات السابقة.

وأكد مال الله جاهزيته للمباراة، وأشاد بمستوى زميله محمد الشحي الذي يلعب في نفس مركزه. عجمان - البيان الرياضي