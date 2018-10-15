الوحدة يتأهل إلى ربع نهائي الكأس وفوز شباب الأهلي على عجمان

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تأهل الوحدة أمس رسمياً إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد تغلبه على دبا الفجيرة 2 - 0، في الجولة الرابعة ووصوله إلى النقطة 12 من 12 «العلامة الكاملة» في صدارة المجموعة الأولى، وفاز شباب الأهلي على عجمان 2-1، باستاد العوير، سجل لشباب الأهلي، خلفان النوبي في الدقيقتين 39 و63، وأحرز هدف عجمان، ستانلي في الدقيقة 61، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، وتوقف رصيد عجمان عند 4 نقاط.

وفاز بني ياس على اتحاد كلباء 2 - 1 بالمجموعة الأولى ورفع رصيده إلى 7 نقاط، معززاً حظوظه في التأهل، فيما تجمد كلباء عند نقطة واحدة.

وتقام اليوم 3 مباريات في المجموعة الثانية ويلعب الشارقة مع الجزيرة، والعين مع الظفرة، والإمارات مع الفجيرة.

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