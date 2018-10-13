محمد بن راشد: رفعتم الرأس وكسبتم التحدي

المصدر: دبي - البيان

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنجاز لاعبي ولاعبات منتخبنا لأصحاب الهمم في مشاركته الحالية بدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقامة في جاكرتا، بتحقيقه ذهبيتين و6 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية حتى الآن «11ميدالية».

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «44 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم يشاركون في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية.. ذهبيتان و6 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية حصيلة جهودهم حتى الآن.. رفعتم الرأس، وكسبتم التحدي، وعلّمتم الجميع معنى الإرادة.. فخور بكم».

من ناحية أخرى، فاز بطلنا عبدالله سلطان العرياني، أمس، بذهبية الرماية 50 متراً «3 أوضاع»، ونال بطلنا محمد خميس فضية 97 كغم في رفعات القوة، ليرتفع رصيد منتخبنا إلى 11 ميدالية.

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