استطلاع«البيان»: صفقات الأندية ضعيفة

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

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أكد 89% من المشاركين في استطلاع «البيان » الأسبوعي أن صفقات الأندية للموسم الكروي الجاري بعد غلق باب الانتقالات الصيفية ضعيفة، مقابل 11% أكدوا إنها قوية.

وطرحت «البيان» في استطلاعها الأسبوعي سؤالاً على جمهورها، مفاده: «بعد غلق باب الانتقالات الصيفية..ما رأيك في صفقات الأندية للموسم الكروي الجاري؟»، فجاءت النسب السابقة طبقاً لنتائج الاستطلاع المنشور على حساب الصحيفة الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» .

ولم تختلف النسب كثيراً في نتائج الاستطلاع على موقع الصحيفة الإلكتروني الذي أكد إنها ضعيفة بنسبة 79% في حين أكد 21% فقط إنها قوية. وفي نتائج الاستطلاع على «فيس بوك ،» اتفق 81% على أنها ضعيفة، مقابل 19% لم يؤيدوا هذا الرأي.

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ـــ 89 %: صفقات الأندية ضعيفة