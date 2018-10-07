89 %: صفقات الأندية ضعيفة

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

أكد 89% من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي أن صفقات الأندية للموسم الكروي الجاري بعد غلق باب الانتقالات الصيفية ضعيفة، مقابل 11% أكدوا إنها قوية.

وطرحت «البيان» في استطلاعها الأسبوعي سؤالاً على جمهورها، مفاده: «بعد غلق باب الانتقالات الصيفية..ما رأيك في صفقات الأندية للموسم الكروي الجاري؟»، فجاءت النسب السابقة طبقاً لنتائج الاستطلاع المنشور على حساب الصحيفة الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».

ولم تختلف النسب كثيراً في نتائج الاستطلاع على موقع الصحيفة الإلكتروني الذي أكد إنها ضعيفة بنسبة 79% في حين أكد 21% فقط إنها قوية.

وفي نتائج الاستطلاع على «فيس بوك»، اتفق 81% على أنها ضعيفة، مقابل 19% لم يؤيدوا هذا الرأي.

رؤية فنية

من ناحيته أكد الدكتور موسى عباس المحلل في قنوات أبوظبي الرياضية والباحث والكاتب الرياضي، أن التعاقدات ليست بالأسعار وبالكم ،لكن بالكيف وكيفية البحث عن اللاعب الجيد وضمه، سواء كان من أجنبي أو مواطن، لأن هناك لاعبين «نجوم» دفعت لهم مبالغ كبيرة، لم يقدموا ما يفيد ،وهناك لاعبون «صغار» دفعت فيهم مبالغ قليلة وتميزوا، والنماذج في دورينا في المواسم الماضية والحالية كثيرة، منها على سبيل المثال ،نجم الوصل الحالي ليما، فهو لاعب ليس بالنجم الكبير عندما تعاقد معه الوصل، لكنه الآن بات من العلامات الفارقة في دوري الخليج العربي.

موسى عباس: سقف الرواتب يظلم مواهبنا المواطنة

أزمة السقف

وتابع الدكتور موسى عباس توضيحاته حول تعاقدات هذا الموسم ،وأسباب ضعفها، بأن «سقف الرواتب» من أكبر الهواجس والعوائق أمام المواهب المواطنة، وأضاف «أنا ضد سقف الرواتب المحدد من اتحاد الكرة، وهو آلية غير واقعية، وتعلم الأندية التحايل على السقف، لأن الاتحاد وضع بنداً يحق فيه للاعب التعاقد مع رعاة، أو إعلان وهو بند التحايل على سقف الرواتب، لأن عبره يمكن دفع للاعب ما لم يتم دفعه عبر العقد الرسمي، ويمكن أن يكون الراعي عضو شرف ،أو من محبي النادي وهكذا».

تحديد الموازنات

ويرى الدكتور موسى عباس أن بديل السقف يمكن أن يكون عبر تحديد الموازنات للأندية، والمحاسبة على ضوء الميزانية المحددة للصرف، وهو أمر يطبق رؤية الاتحاد في ترشيد الصرف، لكن تحديد سقف الرواتب ضد المواهب، وعلى سبيل المثال إذا أردنا 20 طبيباً أو إعلامياً مميزاً عبر إعلان رسمي موجه لجميع الدول العربية، فكم تكون النسبة المتوفرة لنا بعد الإعلان أو في جميع المهن الأخرى، لكن إذا وضعنا نفس الإعلان طالبين لاعباً واحداً مثل ميسي أو رونالدو من الوطن العربي كم نحصل؟

وهنا الفرق بين الموهبة الرياضية والمهن الأخرى، وعليه السقف يظلم المواهب، لأن هناك لاعباً يستحق 10 ملايين وآخر مستواه يجعله يستحق مئة ألف فقط ،وهذا هو حال كرة القدم ،لأن الموهبة فطرية ونادرة جداً، خاصة في دولتنا والسقف يظلم تلك المواهب ويضعف التعاقدات.

فوارق مالية

وبين الدكتور موسى عباس أيضا أن هناك مفارقات أيضا في التعاقدات في دورينا، مثلاً «يمكن أن يتم منح لاعب اجنبي عادي أكثر من أربعة ملايين يورو، فيما يكون هناك لاعب مواطن مميز يستحق اكثر من هذا المبلغ، لكن بحكم السقف لا يمكن أن ينال ربع هذا المبلغ، فهل يعقل هذا الأمر، بأن نميز الأجنبي الضعيف على حساب لاعبنا المميز، والنماذج والأمثلة في دوري الخليج العربي كثيرة».