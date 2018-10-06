العواني: الأصداء الإيجابية حافز مهم لتقديم إبهار تنظيمي في كأس آسيا

المصدر: البيان الالكتروني

عبر عارف حمد العواني، مدير بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019، مدير المكتب التنفيذي، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن ارتياحه الشديد لما وصلت إليه التحضيرات الخاصة بالبطولة قبل أشهر قليلة من انطلاقها، مشيداً بالعمل الكبير الذي تقدمه كافة المجموعات القائمة على كافة التحضيرات منذ بدايتها، وموضحاً أن العمل يجري على قدم وساق منذ فترة ليست بالقصيرة، في سبيل أظهار البطولة بالصورة التي تليق بالإمارات، وما عودت به العالم من تألق وبريق في استضافتها لأي حدث عالمي أو قاري.

وأكد أن جاهزية كافة الملاعب، باتت مكتملة بنسبة كبيرة لاستضافة الحدث القاري، ولم يتبق سوى بعض اللمسات اللوجستية البسيطة، والتي يمكن الانتهاء منها في وقت قصير، مبيناً أن الوفود التي حضرت من قبل الاتحاد الآسيوي، بجانب ممثلي المنتخبات المشاركة في كأس آسيا، أظهرت ارتياحاً وردود أفعال إيجابية للجاهزية التي تتمتع بها الإمارات قبل العرس الآسيوي، مؤكدا أن هذه الأصداء تمثل حافزا مهما لمواصلة العطاءات والعمل على تقديم الأفضل، وتحقيق الإبهار التنظيمي بجميع الخطط التحضيرية.

وقال: "شهدت الفترة السابقة، استعدادات غير مسبوقة واجتماعات مكثفة للجنة التنفيذية مع كافة المجموعات التي ستحتضن مباريات البطولة القارية، وتواصل العمل بوتيرة سريعة وفق برنامج تنظيمي معتمد، قادنا لإنهاء التحضيرات في وقت مناسب وقبل فترة طويلة من انطلاق البطولة". وأضاف: "سعدنا بتجمع الأسرة الكروية الآسيوية على أرض الإمارات، قبل أيام للاحتفاء معنا ببقاء 100 يوم لانطلاق البطولة، واحتفالية العد التنازلي تمثل محطة مهمة من محطات تنظيم الحدث، قبل الوصول للمراحل التنظيمية الختامية".

وأعرب عن ارتياحه لسير الأعمال التنظيمية في البطولة، التي يتطلع لجعلها حدثاً استثنائيا مبهرا يضاهي به مكانة الإمارات المتقدمة عالمياً، ويرسخ دورها وريادتها في دعم الحركة الرياضية الشبابية على الصعيد القاري والدولي.

وقال العواني: "اللجنة المحلية العليا المنظمة، وفِي ظل دعم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة، ومتابعة وتوجيهات اللواء محمد خلفان الرميثي، نائب رئيس اللجنة رئيس اللجنة التنفيذية، قطعت شوطا مهما في مراحل العمل التنظيمي لاستضافة البطولة القارية بنسختها الجديدة، والتي ستشهد مشاركة 24 منتخبا، حيث جاهزية ملاعب المباريات والتدريب والحملات الترويجية والتجهيزات اللوجستية والنقل والفنادق والمتطوعين وفقا لخطط منتظمة وعمل مميز تقوم به جميع كوادر المجموعات المستضيفة".

وأضاف العواني: "حريصون على استمرار وتيرة الأعمال التحضيرية بأعلى المستويات، من أجل تخطي التكامل التنظيمي لمرحلة الإبهار والتميز في تنظيم بطولة نموذجية تعكس القدرات والإمكانيات الكبيرة لأبناء الإمارات، وحفاوة شعبها الأصيل بضيوفه الكرام".

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