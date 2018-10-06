الاتحاد الآسيوي يطمئن على جاهزية الملاعب لنهائيات "الإمارات 2019"

المصدر: دبي-البيان

أكملت اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم "الإمارات 2019"، وضع اللمسات الأخيرة لاستقبال الحدث القاري الكبير الذي سيقام خلال الفترة 5 يناير وحتى 1 فبراير 2019، في 8 ملاعب، والذي يعود إلى الإمارات كبلد منظم بعد 22 عاماً عند الاستضافة في كأس آسيا 96.

وعملت اللجان المختصة والمسؤولة عن تنظيم البطولة على اختبار كافة التجهيزات والوقوف على الاستعدادات بكافة الجوانب، في ظل استقبال المجموعات المستضيفة للبطولة في المدن الأربعة أبوظبي ودبي والشارقة والعين للوفود من الاتحاد الآسيوي، والتي حضرت للاطمئنان على آخر التحضيرات ومدى الجاهزية التامة لاحتضان البطولة، بعد الدخول في العد التنازلي لانطلاق المسابقة الكبيرة بأقل من 91 يوماً.

وقامت وفود الاتحاد الآسيوي، بعدة زيارات خلال الأسابيع الماضية بجانب ممثلي المنتخبات التي ستشارك في البطولة، وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة 8 ملاعب لاحتضان الحدث في المدن الأربعة، والتي ستستضيف 51 مباراة في البطولة، بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مما يعطي البطولة تميزاً ورونقاً خاصاً في النسخة السابعة عشرة، عندما تعود مرة أخرى إلى الإمارات بثوب جديد وطموحات كبيرة من قبل جميع المشاركين.

وكان ويندسور جون داتو، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، قد أطلق قبل 10 أيام، العد التنازلي لانطلاق البطولة على أرض مدينة زايد الرياضية، بحضور ممثلي كافة المنتخبات المشاركة في البطولة، والذي أكد بدوره التوقعات الكبيرة التي ينتظرها الاتحاد الآسيوي في استضافة البطولة، والثقة التامة التي يوليها للإمارات التي تعتبر الخيار الأنسب لاستضافة بطولة بثوب جديد، وبعدد كبير من المنتخبات للمرة الأولى، مشيداً بكافة التحضيرات التي طرأت على المرافق الرياضية والتجهيزات اللوجستية، والتي لا تعتبر غريبة على الدولة التي تحتضن مختلف المنافسات الرياضية العالمية والقارية بشكل متواصل.

وخلال الأيام الماضية، زار وفد الاتحاد الآسيوي مدينة أبوظبي لمتابعة تحضيرات المنشآت الرياضية والمتمثلة باستاد مدينة زايد الرياضية، واستاد آل نهيان بنادي الوحدة، واستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، والذين سيحتضنون مباريات مدينة أبوظبي، بالإضافة إلى استاد هزاع بن زايد، واستاد خليفة بن زايد في مدينة العين.

واستقبل وفد الاتحاد الآسيوي في مدينة أبوظبي كلاً من يوسف البلوشي ومحمد الرميثي وبدر الحارثي ومحمد المستكا، لمرافقته في زيارة هذه الملاعب واطلع على كافة التجهيزات، وآخر التحضيرات للملاعب الثلاثة في أبوظبي، خصوصاً وأن استاد آل نهيان يستعد للافتتاح الجديد، بعد قيامة بتجديدات جذرية على مستوى المدرجات والمقصورة من أجل العرس الآسيوي.

فيما اطلع الوفد على كافة المنشآت المختصة بالملاعب، كما قام الوفد بزيارة لاستادات خليفة بن زايد وهزاع بن زايد وطحنون بن محمد بالقطارة، وملعبي مدرسة الكرة ومركز الاحتياجات الخاصة، بجانب جولة تعريفية بغرف الملابس بالإضافة للمنطقة الفنية لنزول اللاعبين والمنطقة الإعلامية المختلطة، وغرفة فحص المنشطات ومراقب المباراة والعيادة الطبية وقاعة المؤتمرات الصحفية، وغرفة الاجتماعات الخاصة بالاجتماعات التنسيقية للمباريات.

وأبدى الوفد إعجابه بالتحضيرات الشاملة والاستعداد الجيد على كافة الأصعد.

واستقبل عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، مدير مجموعة الشارقة، والدكتور إيهاب سالم، المدير التنفيذي لنادي الشارقة، مسؤول الحدث بالمجموعة، وفد الاتحاد الآسيوي بنادي الشارقة للوقوف على سير العمل في عملية إعادة التأهيل للاستاد البيضاوي الذي يستضيف مباريات مجموعة الشارقة، ورحب الحزامي، بالوفد الزائر، مطمئناً إياهم بالجاهزية التامة التي يتمتع بها الاستاد وجاهزيته لاستقبال الحدث قريباً.

وأكد في الوقت ذاته استعداده لتلقي أي ملاحظات يمكن أن يتطرق إليها الوفد لخدمة البطولة وتصحيحها من قبل الخبراء والمختصين، وتفقد الوفد جولته على كل مرافق الاستاد بداية بقاعة الإعلاميين، وكبار الزوار وأرضية الملعب، بالإضافة إلى المرافق الأخرى المتمثلة بغرفة تبديل الملابس للاعبين وغرف الحكام، لينهي الوفد زيارته بعقد اجتماع موسع لمناقشة بعض الملاحظات والاستماع للإجابات من قبل المسؤولين عن المجموعة.

وزار وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استاد راشد واستاد آل مكتوم بدبي، اللذين سيستضيفان عدداً من مباريات البطولة في دبي، واطلع الوفد الذي ترأسه، شين مان جيل، مدير البطولات في الاتحاد الآسيوي، على تطور العمل في المنشآت وخطط عمل مجموعة دبي، وقدمه العقيد حمد بن ديلان، مدير مجموعة دبي، وتم عقد اجتماع موسع بحضور أعضاء فرق العمل من الجانبين، وعبر فيه الوفد الآسيوي عن سعادته بما شاهده في موقع الاستعدادات وخطط العمل الدقيقة، وأكدوا ثقتهم بإنجاز العمل وفق أعلى معايير الجودة.