السيطرة على حريق في استاد آل نهيان

المصدر: محمد صادق

تعرضت المنصة الرئيسية في استاد آل نهيان الجديد الذي يخضع لعملية التطوير استعدادا لاستضافة نهائيات كأس آسيا (الامارات 2019) لحريق عارض وتمت السيطرة عليه من قبل وحدات الدفاع المدني بأبوظبي.

وقال عبد الله سالم المدير التنفيذي لنادي الوحدة إن الحريق شب في الطابق الثالث من المنصة الرئيسية وتدخلت وحدات الدفاع المدني سريعا وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وأضاف أن سبب الحريق غير معروف وسيتم التعرف على الأسباب من الجهات المختصة، وحصر الخسائر المادية التي طالت الملعب.

وأشار إلى أن عودة الملعب لاستضافة المباريات ستتحدد بعد إجراء الإصلاحات اللازمة، إذ كان من المفترض عودة فريق الوحدة لخوض مبارياته على استاد آل نهيان في مباراة الظفرة في دوري الخليج العربي يوم 20 أكتوبر الجاري إلا أن الحادث لن يؤثر على موعد تسليم الملعب حسب البرنامج الزمني استعدادا لكأس آسيا 2019.