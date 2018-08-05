العين يودّع البطولة العربية للأندية بفوز على الوفاق

المصدر: د ب أ

لم يستطع نادي العين من التأهل إلى دور الستة عشر بالبطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم على الرغم من فوزه على مستضيفه وفاق سطيف الجزائر بنتيجة 1/0 اليوم السبت في إياب دور الـ 32 من المسابقة التي أقيمت بملعب ماكسيمير ستاديون في كرواتيا.

وسجل هدف المباراة الوحيد دياكيه إبراهيم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز وفاق سطيف 2 / 1 ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب 2/2 إلا أن وفاق سطيف صعد لدور الستة عشر مستفيداً من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

تجدر الإشارة إلى انه تم الحصول على موافقة الاتحاد العربي على إقامة مباراتي الذهاب والإياب بكرواتيا.