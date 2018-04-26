دبا الفجيرة يجدد عقد محترفه البخيت

جدد نادي دبا الفجيرة عقد محترفه الأردني ياسين البخيت لموسم آخر، وشهد توقيع العقد كل من أحمد سعيد الصنحاني رئيس مجلس الإدارة وجمعة العبدولي مدير الفريق الأول ، و من معروف أن البخيت قاد ناديه دبا للبقاء في دوري الأضواء والشهرة للموسم الثالث على التوالي بعد أن أبلى بلاء حسناً هذا الموسم ليواصل اللاعب مشواره مع النواخذة ، وتفيد متابعات البيان الرياضي بوجود تحركات مكثفة من قبل مجلس إادارة النادي وذلك فيما يتعلق بتجديد عقد المحترف المغربي إدريس فتوحي وكذلك الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي باولو كاميلي وستضح الرؤية أكثر بعد نهاية مباراة الفريق غداً أمام الشارقة ضمن الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي.