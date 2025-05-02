«الإمارات للدراجات» جاهز للاحتفاظ بلقب «جيرو إيطاليا»

يستعد فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات للمحترفين، لخوض طواف إيطاليا «جيرو إيطاليا»، أول سباق ضمن الجولات الكبرى لموسم 2025، بطموحات كبيرة لتحقيق لقب الطواف العريق، للعام الثاني على التوالي، بعد أن أهدى بطل العالم، السلوفيني تادي بوجاتشار، الفريق اللقب لأول مرة في تاريخه العام الماضي.

وأعلن الفريق جاهزيته للمنافسة على لقب «جيرو إيطاليا»، الذي ينطلق 9 مايو الجاري، ويستمر حتى 1 يونيو المقبل، وذلك على الرغم من أنه سيفتقد لخدمات نجمه بوجاتشار، الذي فضل الفريق عدم مشاركته في الطواف هذا العام، والتركيز على طواف فرنسا الدولي.

لكنه يعتمد على مجموعة من أبزر الدراجين، حيث سيبدأ مع ثاني أبرز المرشحين للفوز، الإسباني خوان أيوسو، الذي يضع عليه الآمال في حصد اللقب.

وينتظر أن تضم قائمة فريق الإمارات في طواف إيطاليا، خوان أيوسو، وبدعم من البريطاني المخضرم آدم ييتس، الذي يرجح أن يكون شريكه في الصدارة، والأسترالي جاي فاين، والأمريكي براندون ماكنولتي، والبولندي رافال مايكا، والإيطالي إيزاك ديل تورو.

وخلال مؤتمر صحافي عقد عبر الفيديو، أكد ماورو جيانيتي مدير الفريق، الرئيس التنفيذي، أن الفريق بدأ موسم 2025 بطريقة رائعة، محققاً 35 انتصاراً حتى الآن، وهي انطلاقة رائعة بكل تأكيد، وتعزز تطلعاتنا في المنافسة على لقب أول السباقات الكبرى في الموسم، واستكمالاً لموسم 2024، الذي شهد 81 انتصاراً، ولقب أفضل فريق في العالم.

جدية

وقال: «نستعد بكل جدية لطواف إيطاليا، أول الطوافات الثلاثة الكبرى في الموسم الحالي، وطموحاتنا كبيرة من أجل الاحتفاظ باللقب، بعد فوز تادي بوجاتشار في العام الماضي، ولأول مرة في تاريخ الفريق، ويعزز تطلعاتنا رغبتنا في حصد لقب أفضل فريق في العالم مرة أخرى».

وأضاف: «لدينا ثقة في المجموعة المشاركة في السباق، ورغم غياب بوجاتشار، إلا أن هناك أسماء قوية نعول عليها، أبرزها بالطبع الدراج الشاب خوان أيوسو، الذي طالما تحدث عن رغبته في أن يكون من أفضل الدراجين في العالم، وأثبتت نتائجه في الموسم حتى الآن، أنه يستحق هذه المكانة».

وتابع: «نعلم كم أن الفريق مهم للإمارات، كونه يمثل علمها، ونجحنا على مدار السنوات الماضية، منذ إنشاء الفريق، في تحقيق نجاحات وإنجازات كبرى، والمساهمة في انتعاش وتطور رياضة الدراجات في الإمارات، كما أن الإمارات موطن الفريق، وكل دراج يشعر بالفخر لتمثيله وتمثيل الإمارات»، لافتاً إلى أن الفريق يدعم المواهب الشابة.

من جانبه، أكد الإسباني خوان أيوسو دراج فريق الإمارات، أنه مستعد بشكل جيد لطواف إيطاليا، وحمل آمال وأحلام الفريق، رغم أنها المرة الأولى التي يشارك بها في السباق مع الفريق.

مشيراً إلى أنه يملك الدافع والحماس للمنافسة، بجانب مجموعة رائعة من زملائه الدراجين.وقال: «نحن من أقوى فرق العالم، بالطبع لا يمكنك الفوز في طواف إيطاليا في أول أسبوعين فقط، لأن الأسبوع الثالث مهم للغاية وحاسم».

ونجح أيوسو في عمر الـ 22 في تحقيق انتصارات ونتائج متميزة في بعض من أعرق سباقات الأسبوع الواحد، في روزنامة الجولة العالمية، وفاز بسباق تيرينو-أدرياتيكو في مارس، وسباق إيتسليا في إقليم الباسك الموسم الماضي.

ويعد فوزه بطواف إيطاليا تحت 23 عاماً عام 2021، أبرز إنجازاته، وسيسعى للفوز بأول جولة كبرى له في مشاركته الرابعة فقط في سباقات الجولة العالمية.