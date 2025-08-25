فينجارد بطل المرحلة الثانية لسباق إسبانيا للدراجات

فاز الدنماركي يوناس فينجارد، بالمرحلة الثانية من سباق إسبانيا للدراجات، بعدما قدم أداءً قوياً على المرتفع الأخير لينتزع صدارة الترتيب العام من ياسبر فيليبسن.

وتخطى فينجارد، متسابق فيسما ليز آبايك، حادثاً على بعد 35 كيلومتراً من خط النهاية المرحلة التي امتدت 157 كيلومتراً من ألبا إلى ليمون بيمونتي، ونجح في تجاوز جوليو تشيكوني متسابق ليدل تريك في الثواني الأخيرة.

واحتل ديفيد جادو متسابق جروباما إف.دي.جيه المركز الثالث بعد انسحاب زميله في الفريق جياومي مارتن-جويونيت من السباق بعد حادث على منحدر، في ظل أجواء ممطرة.