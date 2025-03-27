«الشارقة الرياضي» يحتفي بشركاء نجاح طواف الشارقة الدولي العاشر

أكد الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي، أن الاستعداد للنسخة 11 لطواف الشارقة للدراجات الهوائية بداية العام المقبل، يبدأ من قبل 6 أشهر بالنسبة للجان الفنية، وتحديداً في شهر يونيو هذا العام وتم تثبيت موعد نسخة 2026 في يناير المقبل.

وأكد الدوخي على ترتيبات خاصة لمراحل جديدة للطواف والتعرف على معالم جديدة تعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، جاءت تصريحات الدوخي بمناسبة الاحتفاء بشركاء النجاح للنسخة العاشرة في الاحتفال الأنيق الذي أقيم مساء الثلاثاء في نادي الشارقة للغولف والرماية، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وعدد كبير من ممثلي الجهات الراعية والداعمة وأعضاء اللجنة المنظمة ورؤساء اللجان الفرعية وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

بدأ الحفل بكلمة عيسى هلال أشاد فيها بالنجاح الذي تحقق بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأثنى على جهود اللجنة المنظمة والجهات المساهمة في الرعاية والتنظيم، وبعدها تم عرض فيلم قصير عن أحداث النسخة العاشرة، ثم ألقى عبدالملك جاني كلمة باسم اللجنة المنظمة أعطى فيها كل ذي حق حقه ممن شاركوا في التنظيم.

مؤكداً أن النجاح الذي تحقق يرجع للتنسيق الرائع والتفاني في تقديم الخدمات والتسهيلات المطلوبة من كل الجهات، وقال إن الطواف عزز ريادة الإمارة وسمعتها الدولية في التنظيم والضيافة، وبعدها تم تسليم الدروع التذكارية وشهادات التقدير لممثلي الجهات المعنية ثم تمت دعوة الجميع إلى مائدة السحور.

شمل التكريم رعاة قمصان الطواف وهم: القيادة العامة لشرطة الشارقة «القميص الأصفر» وهيئة الإنماء التجاري والسياحي «القميص الأخضر» وبلدية الشارقة «القميص الأحمر» وقناة الشارقة الرياضية «القميص الأبيض».

كما شمل الجهات الداعمة والمساهمة وهي: اتحاد الإمارات للدراجات، مصرف الشارقة الإسلامي، أجمل مكان للتطوير العقاري غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الشارقة لإدارة الأصول، دائرة شؤون الضواحي والقرى، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير،«شروق»،هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، هيئة الشارقة للطرق والمواصلات.

جمعية الشارقة التعاونية، شركة بيئة، دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، المدينة الجامعية بالشارقة، شركة أراد، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بيرفيغ للضيافة، جامعة الذيد، الجامعة الأمريكية بالشارقة، بلدية المدام، بلدية مليحة، بلدية الحمرية، بلدية خورفكان، بلدية البطائح، بلدية كلباء، بلدية الذيد، دائرة الخدمات الاجتماعية، إدارة جناح الجو،شرطة أم القيوين، شرطة الفجيرة، معهد الشارقة للتراث، مستشفى ان ام سي، مستشفى زليخة، مجموعة الشارقة للتجزئة، مركز ميغا مول، فندق هوليداي ان، نادي كلباء الرياضي، نادي الحمرية، نادي الذيد، نادي الشارقة لسباقات الهجن.

نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، نادي مليحة، نادي خورفكان الرياضي، نادي الشارقة للصقارين، نادي الشارقة للسيارات القديمة، عيسى هلال الحزامي، عبد الملك جاني، عبدالله الدح عضو مجلس الشارقة الرياضي ونائب رئيس اللجنة العليا للطواف والدكتور ياسر الدوخي مدير الطواف، كما تم تكريم رؤساء اللجان الفرعية وفرق عملهم وهي اللجنة الأمنية والإعلام والتسويق والخدمات المساندة واللجنة الفنية والحكام والمراسم والتشريفات والطبية ولجنة الأداء والتطوير والفعاليات المصاحبة ووسائل الإعلام المختلفة.