طواف الإمارات ينطلق من الظفرة اليوم بمشاركة أبرز نجوم العالم

تتجه أنظار العالم اليوم الاثنين نحو الدولة مع انطلاقة النسخة السابعة لطواف الإمارات للدراجات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى 23 فبراير الجاري، بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً، ولمسافة إجمالية للسباق تصل إلى 1013 كم.

وينطلق الطواف بالمرحلة الأولى «محطة شمس للطاقة الشمسية» في منطقة الظفرة لمسافة تمتد إلى 138 كم تبدأ عند الساعة 13:20 وتنتهي في ليوا.

وأعلن الدراجون المشاركون في الطواف عن جاهزيتهم واستعدادهم التام للسباق العالمي، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، بمتجر كولناجو بجزيرة الحديريات بأبوظبي.

وأكد السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات إكس آر جي، بطل العالم الحالي، جاهزيته لخوض السباق الذي يعود إليه بعد عامين، مشيراً إلى أن خوض السباق في موطن الفريق يعد حافزاً كبيراً ومهماً بالنسبة له، خصوصاً أنه توج باللقب مرتين عامي 2021 و2022.

وقال البطل المتوج بطواف فرنسا الدولي وجيرو دي إيطاليا في العام الماضي: سعيد بالعودة للمشاركة في طواف الإمارات في موطن الفريق، والسباق هذا العام يعد سباقاً خاصاً بالنسبة لي لأنني سأرتدي خلاله قميص بطل العالم الذي سيجعل التطلعات أكبر من أجل الفوز باللقب للمرة الثالثة.

بينما يتطلع البلجيكي لينارت فان إيتفيلت دراج فريق لوتو، إلى الدفاع عن لقب طواف الإمارات الذي أحرزه العام الماضي، لا سيما بعد أن سجل الفوز في مرحلتين بطواف إسبانيا عام 2024، وقال: شعور جيد أن أشارك في السباق كمدافع عن اللقب، لدي ذكريات جيدة من العام الماضي آمل تكرارها.

وأكد البلجيكي تيم ميرلير دراج فريق سودال كويك ستيب، أنه يسعى إلى مواصلة البداية الرائعة لموسم 2025، وقال: أريد تكرار الفوز والصعود على منصة التتويج في طواف الإمارات مرة جديدة، هذا الطواف واحد من أفضل السباقات في العالم، والفوز هنا يعني الكثير، لذلك أتطلع للفوز بمراحل أخرى في هذا العام.

وأكد الإسباني بيلو بيلباو دراج فريق بحرين فيكتوريوس، أن مرحلة العين على قمة جبل حفيت هي مرحلة جبلية كلاسيكية تعد سباقاً خاصاً واختباراً حقيقياً للدراجين، لكي تحقق الفوز بها يجب أن تقدم أقصى طاقة لديك، من جانبي أشعر بارتياح للتحضيرات التي قمت بها.

وقال البلجيكي جاسبر فيليبسن، الذي فاز بمرحلتين في طواف الإمارات: السباق هو الأول لي هذا الموسم، أعتقد أن الطقس ملائم في هذا التوقيت ويساعد الدراجين على الظهور بأفضل مستوى ممكن.