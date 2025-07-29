«الإمارات للدراجات».. سنوات المجد والهيمنة العالمية

الرؤية والاستراتيجية الإماراتية شكلتا حجر الزاوية في تطور الفريق

في أقل من عقد من الزمن، كتب فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات قصة نجاح ستبقى في ذاكرة التاريخ، وتحول من فريق يخطو خطواته الأولى بين فرق المحترفين في سباقات الجولة العالمية، إلى أفضل فريق في عالم الدرجات الهوائية في السنوات الأخيرة.

وخلال 8 سنوات منذ تأسيس فريق الإمارات إكس آر جي عام 2017 والدخول إلى السباقات العالمية وفق رؤية إماراتية واستراتيجية واضحة وطموحه، نجح الفريق في إعادة تعريف الهيمنة في عالم الدراجات الهوائية للمحترفين، ولم يكتفِ بحصد الانتصارات والإنجازات المتعددة في سباقات الجولة الكبرى، بل أحدث ثورة جعلته يتربع على عرش العالم، ترجمة لتلك الرؤية الثاقبة، التي وضعت اسم الإمارات في مقدمة رياضة الدراجات.

وترجم فوز فريق الإمارات للدراجات بلقب النسخة الـ 112 لطواف فرنسا، أحد أبرز وأعرق السباقات على مر التاريخ، وللمرة الرابعة في تاريخ الفريق، عبر نجمه السلوفيني الدراج تادي بوغاتشار تلك الرؤية، ليواصل الفريق حصد ثمار العمل الجاد والمدروس جعلت من تلك السنوات القصيرة بمثابة سنوات المجد للفريق.

من الطموح إلى الصعود

مشروع فريق الإمارات للدراجات الطموح لم يكن قائماً على فكرة المنافسة في البطولات والسباقات وحسب، وإنما مشروع شامل في كيفية جعل رياضة الدراجات أسلوب حياة لتعزيز الصحة والاستدامة والتميز الرياضي، وإعداد قاعدة متنامية من الكفاءات وتنمية الشباب والابتكار، وإرثاً يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد نتائج السباقات، من خلال أكاديمياته في أبوظبي والعين ودبي، بالإضافة إلى شبكة استكشاف المواهب في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا، ورعاية الفريق للنجوم الصاعدة.

وبعد أن تأسس الفريق عام 2017 بدأ في وضع خطة طويلة المدى، وشكلت الرؤية الإماراتية حجر الزاوية في تطور الفريق والتي ارتكزت على تنمية رياضة الدراجات في الدولة، وتوسيع القاعدة لجميع أفراد المجتمع، وضم أفضل الدراجين في العالم، وبمنهجية تدريب لتطوير واستقطاب المواهب، حتى اكتسب سمعة عالمية في وقت قياسي كمستقبل الدراجات الاحترافية.

وأعاد «الإمارات إكس آر جي» صياغة مفهوم فريق الدراجات عبر دمج مبادرات الاستدامة، وفعاليات ركوب الدراجات المجتمعية في جميع أنحاء الدولة، والتعاون التكنولوجي المتقدم مع علامات تجارية كبرى، ما وضع الفريق في موقع ريادي يتجاوز حدود الطرق.

ونجح «الإمارات إكس آر جي» للدراجات في كتابة التاريخ بعد فوز بوغاتشار بلقب طواف فرنسا 2025 عن جدارة واستحقاق، ليحصد بطل العالم اللقب للعام الثاني على التوالي والرابع في آخر ست سنوات بعد الفوز أعوام 2020 و2021 و2024، حيث استطاع الفريق مواصلة تألقه على الصعيد العالمي ويقترب من حصد لقب أفضل فريق على لائحة الاتحاد الدولي للدراجات للعام الثالث على التوالي.

صدارة التصنيف

وحصل فريق الإمارات على لقب أفضل فريق وتصدر تصنيف الجولة العالمية للاتحاد الدولي للدراجات لعامين متتاليين 2023 و2024، وفي طريقه إلى نفس الإنجاز العام الحالي، إذ سجل في عام 2023، 57 فوزاً، وارتفع عدد الانتصارات والإنجازات في عام 2024 إلى 81 انتصاراً، متجاوزاً الفرق الأوروبية التقليدية، ومرسخاً سمعته كأكثر الفرق تكاملاً في هذه الرياضة.

بطل العالم

ويحسب لإدارة الفريق اكتشاف نجمه الأول، وبطل العالم، تادي بوغاتشار (26 عاماً) وضمه قبل سنوات، نظراً للموهبة التي يتمتع بها، وضعته كأفضل دراج في العالم في السنوات القليلة الأخيرة، ليؤكد النظرة الثاقبة للقائمين على الفريق، بعدما واصل بوغاتشار هيمنته على السباقات العالمية، محققاً انتصارات في لومبارديا وتيرينو أدرياتيكو والعديد من السباقات الكلاسيكية.

وتمكن بوغاتشار من معادلة رقم فروم في عدد الانتصارات بطواف فرنسا، بإحراز كل منهما 4 ألقاب، وتجاوز بوغاتشار 100 انتصار في مسيرته خلال سباقات هذا العام، وبات على بعد لقب واحد من أصحاب الأرقام القياسية ميركس وإندوراين وإينو وأنكيتيل، الذين اختتموا مسيرتهم مع الرياضة بـ 5 ألقاب في الطواف.

ويطمح الفريق إلى تحقيق ثلاثية تاريخية هذا العام، بعد أن كان طواف فرنسا أول الألقاب المرموقة في خزائنه، وتكرار إنجاز العالم الماضي الذي توج من خلاله بوغاتشار بطلاً للعالم في منافسات بطولة الطريق بسويسرا، وحصوله على لقب طوافي فرنسا وإيطاليا، أصبح بعدها ثالث دراج يتوج بـ 3 ألقاب عالمية في موسم واحد.

وكان فريق الإمارات للدراجات قد افتتح الموسم الحالي بلقب طواف الإمارات، ولأول مرة بعد آخر تتويج عام 2022، وحافظ الدراج البريطاني آدم ييتس على لقب طواف عمان، كما حقق تادي بوغاتشار إنجاز بتتويجه بلقب سباق فلاندرز الذي أقيم في بلجيكا الشهر الماضي، وهو أحد أكبر 5 سباقات عالمية ينظمها الاتحاد الدولي، وانطلقت نسخته الأولى في عام 1913.

تتويج لمسيرة طويلة

من جانبه، أعرب مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات للدراجات عن فخره بهذا الإنجاز التاريخي، مؤكداً أنه تحقق بفضل تضافر جهود الجميع من دراجين إلى الجهازين الفني والإداري.

وقال: «الفوز بلقب طواف فرنسا 2025 هو تتويج لمسيرة طويلة من الإعداد والتفاني، ورسالة واضحة أن الطموح الإماراتي لا حدود له».

وأضاف: «نشكر القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود والمتابعة المستمرة والتي كان لها الأثر الأكبر والأول فيما وصل إليه الفريق من إنجازات عالمية، ونعد بمواصلة العمل لرفع راية الإمارات في جميع الاستحقاقات المقبلة».