طواف الإمارات للسيدات 2025 ينطلق اليوم من دبي

ينطلق، اليوم، طواف الإمارات للسيدات 2025، الذي يقام في نسخته الثالثة، وبمشاركة نخبة من أفضل الفرق والمتسابقات على مستوى العالم، ويستمر حتى 9 فبراير الجاري.

وينطلق السباق الذي يقام عبر 4 مراحل، وتبلغ مسافته الإجمالية 540 كم، بالمرحلة الأولى (مرحلة دبي) برعاية مجلس دبي الرياضي، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 149 كم، وينطلق من نادي ضباط شرطة دبي مروراً بالعديد من المعالم الشهيرة في إمارة دبي مثل حديقة سفاري دبي، ونخلة جميرا، وصولاً إلى خط النهاية عند دبي هاربور.

وعقد مجلس أبوظبي الرياضي مؤتمراً صحافياً، أمس، في فندق راديسون بلو بجزيرة ياس بأبوظبي، وبحضور 6 من نخبة المشاركات في الطواف للحديث عن استعداداتهن وتط لعاتهن للسباق.

وقالت الإيطالية إليسا لونغو بورغيني التي تشارك في نسخة هذا العام من الطواف مع فريق الإمارات القابضة بعد رحيلها عن فريق إس دي ووركس: «كوني عضواً في فريق جديد، أشعر بحماس شديد لتمثيل فريق الإمارات في السباق الذي يقام في موطنه، وبين مجموعة متميزة من الزميلات في الفريق».

وأضافت البطلة الحاصلة على الميدالية البرونزية في سباق الطريق الأولمبي في سنتي 2016 و2020، وسباق جيرو إيطاليا للسيدات في سنة 2024: «سعيدة بالعودة للمشاركة في طواف الإمارات، وأتطلع إلى السباق بشغف، حاولنا إعداد كل شيء في الفريق مبكراً، سواء المعدات الجديدة والدراجات والأمور المتعلقة بالتغذية، وسارت التحضيرات بسلاسة».

وتابعت: «أشعر بأني بحالة جيدة، ومستعدة للظهور بشكل قوي في السباق، وأركز بصورة أكبر على المرحلة الأخيرة في جبل حفيت».

وعبرت الفرنسية بولين فيراند بريفوت، من فريق فيزما ليز بايك، بطلة العالم اثنتي عشرة مرة: «لقد قرر الفريق أن أبدأ السباق الأول في الموسم هنا في الإمارات، بخلاف بعض المتسابقات الأخريات اللاتي بدأن في أستراليا، فالطرق في طواف الإمارات أوسع، وسيكون اختباراً جيداً لي في تسلق جبل حفيت، وأسعى لمقارنة نفسي بالمتسابقات الأخريات».

وأضافت: «لقد خضت فترة جيدة مع فريقي في الشتاء، وجاهزة للسباق ولمساعدة فريقي على الفوز».

وقالت الهولندية لورينا ويبيس، من فريق إس دي ووركس، بطلة أوروبا، وأكثر الفائزات بمراحل في طواف الإمارات (3 مراحل): «قمنا في الفريق ببعض التدريبات القوية، وسنرى إذا ما كانت التكتيكات التي وضعناها ستنجح في السباق، هناك العديد من الذكريات الرائعة في الإمارات حينما حققت فوزي الأول مع فريق إس دي ووركس في هذا الطواف في سنة 2023، وكان السباق بأكمله ناجحاً بالنسبة لنا أيضاً مع فوز لوتي كوبيكي بصدارة الترتيب العام».

فيما علقت الهولندية شارلوت كول، الفائزة بمرحلتين في النسخة الافتتاحية من طواف الإمارات للسيدات في سنة 2023، قائلة: «أشعر بالسعادة للعودة إلى هنا بعد غيابي عن نسخة العام الماضي، بعدما تعرضت لكسر في عظمة الترقوة، ومررت بفترة صعبة بسبب العمليات الجراحية، ولكني أصبحت مستعدة وفي حالة جيدة من الجهوزية للمنافسة في طواف الإمارات».

وأضافت: «المنافسة صعبة بلا شك وخاصة مع لورينا ويبيس في سباقات السرعة، وأعتقد بأن هناك غير متسابقة على قدر عالٍ من التنافسية، وسيكون سباقاً صعباً على الجميع».

بينما تستعد الإيطالية إليسا بالسامو، متسابقة فريق ليدل تريك وبطلة العالم لسنة 2021 للظهور الأول لها في طواف الإمارات، حيث قالت تعليقاً على مشاركتها الأولى: «سعيدة للغاية بوجودي في دولة الإمارات أول مرة، أعلم أن الطواف بمقام بطولة عالم لأنه يضم مجموعة كبيرة من أفضل المتسابقات في الدراجات، لذا أتطلع إلى ظهور جيد، والاستمتاع بالأجواء المتميزة في الإمارات، نحن نملك فريقاً جيداً، ومستعدون للقتال مع الكثير من الطاقة».