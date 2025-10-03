تحطيم الرقم القياسي لصعود برج إيفل بالدراجة



أعلنت الشركة المسؤولة عن تشغيل برج إيفل، الجمعة، أن متسابق الدراجات الذي يحظى بشعبية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، أوريليان فونتينوا، أصبح أسرع رياضي على الإطلاق يصعد للطابق الثاني من المعلم الأثري الفرنسي على دراجة.



وقالت جمعية استغلال برج إيفل، في بيان، إن فونتينوا صعد يوم الخميس 686 درجة للوصول إلى منصة الطابق الثاني، وهي الأعلى التي يمكن الوصول إليها عن طريق الدرج، في 12 دقيقة و30 ثانية.



وحطم فونتينوا الرقم القياسي السابق بفارق سبع دقائق تقريباً. ولاحتساب الزمن، لم يُسمح لقدمي فونتينوا بلمس الأرض.



قال فونتينوا بعد هذا الإنجاز: «لم أتوقع أن يستغرق الأمر هذا الوقت القصير. برج إيفل رمز حقيقي، إنه النصب التذكاري الذي أردت تسلقه».