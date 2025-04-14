100 درّاج يشاركون في سباق «جيس رايد» للدراجات الهوائية



شهد سباق «جيس رايد» أول سباق دراجات هوائية من نوعه يُقام على جبل جيس، أعلى قمة في دولة الإمارات، والذي نظمته هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، مشاركة أكثر من 100 درّاج من جميع أنحاء دولة الإمارات وخارجها، ما يمثل خطوة أخرى في سعي الإمارة لتعزيز مكانتها كأحد أبرز مضيفي الفعاليات الرياضية والمجتمعية على مستوى العالم، وأقيم السباق بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة، وشركة راك للضيافة القابضة، والعديد من الجهات الرئيسة التي ساهمت في جعله تجربة راقية وآمنة لا تنسى.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: في ظل نجاح سباق «جيس رايد» للدراجات الهوائية والذي يُعد أكثر من مجرد سباق رياضي، إنه انعكاس حقيقي للترابط المجتمعي في رأس الخيمة، وتجسيد لرؤيتنا في الارتقاء بجودة الحياة عبر الفعاليات الرياضية والسياحية عالمية المستوى، نفخر بإطلاق هذه التجربة المميزة على جبل جيس، الذي يعد من أجمل الوجهات الطبيعية في الإمارات، وهنيئاً لجميع المشاركين والفائزين على ما أظهروه من حماس واهتمام باجتياز هذا التحدي.

وأضاف: يتميّز هذا الطريق الجبلي الخلاب بتعرجاته ومنعطفاته التي اعتبرت تحدياً لقدرة الدرّاجين على التحمّل أثناء الصعود على مسافة 34 كيلومتراً وصولاً إلى أعلى قمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أقيم السباق في أحضان الطبيعة تحت السماء الصافية حيث احتفل بروح المجتمع وأكد التزام إمارة رأس الخيمة بتنظيم فعاليات عالمية المستوى.

وأشار إلى أن السباق اشتمل على سلسلة من المنافسات المنظمة، وكانت نقطة النهاية على مسافة 23.5 كيلومتراً، حيث كان على الدرّاجين إنهاء كل مرحلة ضمن وقت محدد لمواصلة التقدّم في السباق، ونجح جميع المشاركين في الالتزام بالوقت المحدد، ما أكد قوة الدراجين وقدرتهم على التحمل واستعدادهم للسباق بحيث تم الاستغناء عن أي حاجة لاستخدام الحافلة المخصصة لدعم المتسابقين.

وتم تكريم الفائزين في مختلف الفئات على منصة التتويج في حفل الختام، حيث بلغ مجموع الجوائز 10.000 درهم وُزعت على الفائزين، وأنهى أسرع متسابق، سليمان مينوال، الدرّاج المحترف السابق من المغرب والذي يبلغ من العمر 26 عاماً وممثل فريق ياسي للدراجات، السباق في زمن قدره 1:16:56، أما أسرع متسابقة فكانت الأسترالية ماديسون بلاك التي تبلغ من العمر 27 عاماً، من فريق شرطة دبي للدراجات، وسجلت زمناً قدره 1:38:55 دقيقة.

وتُعد إمارة رأس الخيمة من أبرز وجهات السياحة الرياضية ومحبي المغامرات في المنطقة، حيث تستضيف فعاليات رياضية عالمية مثل نصف ماراثون رأس الخيمة، وطواف الإمارات، وسلسلة مغامرات هايلاندر — أبرز تحدٍّ للسير لمسافات طويلة في الشرق الأوسط. ويعد سباق «جيس رايد» أحدث مبادرات هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة التي تهدف إلى إقامة الأنشطة التفاعلية التي تركز على المجتمع وتعزز مكانة جبل جيس وجهة رائدة لسياحة المغامرات. ويعد جبل جيس، الذي يرتفع 1934 متراً فوق سطح البحر، وجهة عالمية لسياحة المغامرات وأحد أبرز المعالم الطبيعية في دولة الإمارات.