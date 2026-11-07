الدراج الإماراتي محمد سالم المرر ينهي بنجاح أحد أصعب سباقات التحمل في أفريقيا

نجح الدراج الإماراتي محمد سالم المرر في إكمال تحدي «Rhino Run 2026»، أحد أصعب سباقات الدراجات الهوائية لمسافات التحمل الطويلة، بعد أن قطع مسافة تقارب 3000 كيلومتر من ناميبيا إلى جنوب أفريقيا، خلال نحو 25 يوماً، انطلاقاً من 12 أكتوبر وحتى وصوله إلى خط النهاية في 5 نوفمبر الماضي.

وخاض المرر السباق بنظام الاعتماد على النفس، وسط تضاريس قاسية وطرق حصوية ومرتفعات جبلية، وظروف مناخية متقلبة بين الحرارة الشديدة والأمطار والرياح.

كما واجه الدراج الإماراتي خلال رحلته سلسلة من التحديات، أبرزها تكرار ثقوب الإطارات «البنشر»، وتعرض العجلة الخلفية المصنوعة من الكربون للكسر، ما اضطره إلى إصلاحها مؤقتاً ثم استبدالها، إلى جانب تعرضه لحادث سقوط أثناء الأمطار تسبب في تضرر حامل الأمتعة، فضلاً عن إصابته بتسمم غذائي أدى إلى تراجع حالته الصحية وتأخر تقدمه في السباق.

ورغم هذه الصعوبات والأعطال الفنية والإرهاق البدني، واصل المرر تقدمه بعزيمة وإصرار حتى نجح في الوصول إلى خط النهاية، مسجلاً إنجازاً رياضياً جديداً يضاف إلى مشاركاته في أصعب سباقات التحمل العالمية.

وأهدى المرر هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات، مؤكداً أن الإرادة والعزيمة والإصرار على تحقيق الهدف كانت الدافع الأكبر لتجاوز جميع التحديات ورفع علم الإمارات عند خط النهاية.