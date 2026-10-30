سباق جزيرة دلما للدراجات الهوائية ينطلق 6 نوفمبر



تستعد جزيرة دلما في قلب منطقة الظفرة لاستقبال حدث رياضي استثنائي، حيث سينطلق السبت المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، سباق الدراجات الهوائية في تمام الساعة الرابعة عصراً، ليحول طرقات الجزيرة التاريخية إلى مضمار سرعة يمتد لـ 30 كيلومتراً، متحدياً قدرات الرياضيين في اختبار للتحمل والإصرار تحت سماء الظفرة الساحرة. وسينطلق الحدث في الدورة التاسعة من مهرجان سباق دلما التاريخي، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. وبتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.



وسينطلق الحدث من الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً وسيتجاوز كونه مجرد منافسة بدنية، فهو استعراض للقدرة على التكيف والتحمل في بيئة تتطلب تركيزاً حاداً ومهارة عالية، التحدي يكمن في تحويل مسارات الجزيرة إلى طريق سريع للسرعة والإصرار، مما يضع المشاركين أمام اختبار حقيقي لقدراتهم الذهنية والبدنية، ويجعل من كل متر يقطعونه قصة نجاح تروى في سجلات الرياضة الإماراتية، مع الحرص التام على تحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في

تعزيز الرياضة المجتمعية، بتشجيع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على تبني نمط حياة صحي وممارسة الرياضات المختلفة مثل ركوب الدراجات الهوائية، ودعم المشاركة الواسعة بتوفير الدراجات الهوائية والخوذ مجاناً للمشاركين الذين لا تتوفر لديهم.



سباق دلما للدراجات ليس مجرد سباق عادي، بل هو إعلان عن هوية رياضية جديدة للمنطقة، تدمج بين عراقة المكان وطموح المستقبل. بحلول الساعة الثامنة مساءً، لن يكون هناك فائزون بالجوائز فحسب، بل سيكون هناك جيل جديد من الرياضيين الذين استطاعوا تطويع الرياح وتجاوز المسافات، تاركين خلفهم بصمة لا تمحى على رمال الجزيرة، ومؤكدين أن التميز لا يعرف حدوداً مهما كانت التحديات.



وستكون هذه النسخة من السباق محطة مفصلية في تاريخ الجزيرة، حيث ستُكتب أسماء الأبطال، والمسار الذي يلف الجزيرة سيفرز الأقوى، ويؤكد أن دلما لم تعد مجرد جوهرة في التراث الإماراتي، بل أصبحت حلبةً دولية تفرض احترامها على خارطة الرياضة العالمية، بانتظار لحظة الانطلاق التي ستغير قواعد اللعبة.