الإماراتي محمد المرر.. دراج يتألق في أصعب وأخطر السباقات حول العالم

الإماراتي محمد سالم المرر دراج محترف في سباقات الدراجات الهوائية للمسافات الطويلة، شارك في العديد من السباقات حول العالم، قطع مسافات تتجاوز 4300 كلم، يؤمن بأن سباق الدراجات الهوائية ليست مجرد منافسة عالمية نشاهدها عبر الشاشات، بل هو نمط حياة صحي يتبناه الملايين حول العالم، مشيداً في الوقت ذاته بحرص الجهات الرياضية المعنية في الدولة على تحفيز المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وتبني الرياضة أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، كاشفاً عن هدفه المتمثل في خوض منافسات وبطولات دولية.



وقال محمد المرر لـ«البيان»: «شاركت في العديد من المنافسات ومنها «طواف ديفيد» في عام 2024، والذي انطلق من مدينة بانف في كندا، وامتد لمسافة 4300 كم، حتى حدود المكسيك على طول جبال روكي، وأضاف: كنت الدراج العربي الوحيد، الذي شارك في هذه النوعية من سباقات التحمل، بجانب أكثر من 200 متسابق من جميع أنحاء العالم. موضحاً أن منافسات السباق كانت من خلال المرور بالعديد من الطرق الجبلية، في رحلة قد استغرقت أكثر من 14 يوماً بشكل مستمر، وتتخللها أوقات الراحة، حسب قدرات كل متسابق في الاستمرار على طول السباق، وصولاً إلى المرحلة النهائية.



وواصل المرر: بدأت الاستعداد للمشاركة في الحدث قبلها بعام من خلال تدريبات يومي، وشهدت منافسات «طواف ديفيد»، والذي يمر بالعديد من المناطق، التي تختلف وتتنوع فيها درجات الحرارة، وغيرها من عوامل الطقس. إضافة إلى مشاركتي في سباق أقيم في قيرغيزستان لمسافة 1800 كم في عام 2023 وهو «سباق طريق الحرير»، وسباق أقيم في المغرب وتحديداً من مراكش إلى أغادير لمسافة 1200 كلم في عام 2023، أما في عام 2025 شاركت في سباق بدأ من أسبانيا إلى رومانيا لمسافة 4700 كلم، وفي هذا السباق حصلت على دعم من نادي أبوظبي للدراجات الهوائية».



تحديات

وأوضح محمد المرر، على مواجهته لعدد من التحديات في سباقات الدراجات الهوائية، التي منحته منظوراً جديداً للحياة. مضيفاً: «تتطلب المشاركة في سباقات الدراجات الهوائية، الصعبة والتحمل، واللياقة البدنية، وهي رياضة تحتاج إلى إنسان واع، لا يملك قوة تحمل وبنية جسدية قوية فقط، بل نفسية أيضاً، لذا تحضير اللاعب نفسياً من الأمور المهمة، إضافة القدرة أيضاً على التكيف في أماكن التخييم، حيث اضطررت للتخييم في مناطق تخرج منها الدببة، إضافة إلى الظروف الجوية الماطرة وغيرها».



وكشف المرر لـ«البيان» على استعداده لسباق جديد سيكون بين يوليو وأغسطس المقبل من النرويج إلى اليونان، ولمسافة 5000 كلم. مشيراً إلى أن سباق الدراجات الهوائية رحلة ممتعة تتجاوز مجرد تحريك الدواسات، ناصحا كل من يرغب بخوض غمار السباقات إلى ضرورة الالتزام بالتدريب المستمر واتباع قواعد السلامة.