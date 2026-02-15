ديل تورو: قيادة فريق الإمارات للدراجات مسؤولية كبيرة



أكد المكسيكي إسحاق ديل تورو دراج فريق الإمارات للمحترفين أن قيادته للفريق في طواف الإمارات تعد مسؤولية كبيرة على عاتقه، مشيراً إلى أنه على أتم الجاهزية والاستعداد من أجل الحفاظ على لقب الطواف الذي أحرزه الفريق في العام الماضي. وينطلق طواف الإمارات للدراجات في نسخته الثامنة، غداً الإثنين، بالمرحلة الأولى في منطقة الظفرة، إذ يقام الطواف على سبع مراحل لمسافة إجمالية تبلغ 1004.2 كلم، وتستمر فعالياته حتى 22 فبراير الجاري.



ويقود ديل تورو الذي انضم لفريق الإمارات قبل فترة، فريق الإمارات، حيث يعد من أبرز المواهب الصاعدة في عالم الدراجات للمحترفين، وخاصة أن نجم الفريق السلوفيني تادي بوغاتشار، وحامل لقب الطواف لثلاث مرات «رقم قياسي» سيغيب عن الفريق في النسخة الحالية.



وقال ديل تورو: «هذه هي المشاركة الأولى لي مع فريق الإمارات في الطواف الذي يقام في موطنه، وأطمح إلى تحقيق اللقب ومساعدة الفريق على الفوز». وأضاف أنه كونه يحمل آمال الفريق في الطواف يعد مسؤولية، لكنه لن يتمكن من تحقيق هدفه إلا بمساعدة زملائه.



وأشار ديل تورو إلى أنه تحدث مع بوغاتشار الذي يملك خبرة كبيرة في طواف الإمارات، وقدم له نصائحه من أجل التعامل مع مراحله المختلفة. وحقق ديل تورو فوزاً في سباق تور لافانير في عام 2023، وأظهر قدرات قوية في المراحل الجبلية، وهو أحد المواهب القادمة بقوة في سباقات الدراجات العالمية.