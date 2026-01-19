الكشف عن تفاصيل نسخة 2026.. الاتحاد الدولي للدراجات يعتمد ترقية طواف الإمارات في تصنيف النقاط

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، عن تفاصيل طواف الإمارات للسيدات وطواف الإمارات للرجال لعام 2026، والذي يقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات (UCI). وكشف المجلس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين، بمتحف زايد الوطني بجزيرة السعديات بأبوظبي، عن موعد انطلاق الحدثين، حيث يقام طواف السيدات خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير المقبل، وطواف الإمارات للرجال خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير المقبل.

وفي خطوة تعزز مكانة الحدثين على الساحة العالمية، أعلن المجلس عن ترقية الطوافين رسمياً في تصنيف النقاط المعتمد لدى الاتحاد الدولي للدراجات، بدءاً من نسختيهما لعام 2026، بحيث سيحصل الفائز والفائزة في الترتيب العام في كل من السباقين على 500 نقطة من تصنيف الاتحاد الدولي، ليصبحا في مصاف أبرز سباقات الدراجات متعددة المراحل في العالم مثل باريس–نيس، وتيرينو–أدرياتيكو.



حضر المؤتمر الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وعارف العواني، الأمين العام للمجلس، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، ومطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، وعدد كبير من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين، وممثلو الجهات الراعية، إلى جانب نخبة من الإعلاميين المحليين والدوليين.

كما أعلن المجلس عن أن مجموعة موانئ أبوظبي ستكون راعياً رئيسياً للحدثين للنسخ الثلاث المقبلة حتى 2028.



ويشارك في الحدثين نخبة من أبرز الدراجين والدراجات على مستوى العالم، في منافسات تعزز مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة لاستضافة البطولات العالمية في مختلف أنواع الرياضات، وخصوصاً رياضة الدراجات الهوائية.

وتأتي النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات ضمن أجندة بطولات الاتحاد الدولي للدراجات للسيدات، لتسلط الضوء على النمو المتواصل لرياضة الدراجات النسائية في المنطقة، من خلال مشاركة 20 فريقاً من أفضل الفرق العالمية عبر أربع مراحل متنوعة، تمتد لمسافة 533 كم، انطلاقاً من ممشى المغيرة في منطقة الظفرة وصولاً إلى مدينة زايد لمسافة 111 كم، ثم مرحلة دبي انطلاقاً من أكاديمية شرطة دبي في أم سقيم وصولاً إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية لمسافة 145 كم.



وتنطلق المرحلة الثالثة في أبوظبي من «تيم لاب فينومينا» وصولاً إلى كاسر الأمواج لمسافة 121 كم، ويصل طواف السيدات إلى آخر محطاته في منطقة العين انطلاقاً من استاد هزاع بن زايد وصولاً إلى قمة جبل حفيت لمسافة 156 كم.

أما النسخة الثامنة من طواف الإمارات للرجال، والتابعة لأجندة بطولات الاتحاد الدولي للدراجات، فستشهد مشاركة 21 فريقاً دولياً مقارنةً بـ20 فريقاً في النسخة السابقة، وسيتوزع السباق على سبع مراحل متنوعة تشمل مرتفعات جبلية وطرقاً صحراوية وحضرية، مع المرور بمعالم جديدة ومواقع طبيعية خلّابة في مختلف إمارات الدولة، تمتد لمسافة 1,004.2 كم، انطلاقاً من المرحلة الأولى من مجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة وصولاً إلى قلعة ليوا لمسافة 144 كم، ثم المرحلة الثانية (ضد الساعة) التي تقام في جزيرة الحديريات لمسافة 12.2 كم، ثم المرحلة الثالثة التي تنطلق من أم القيوين وصولاً إلى جبل مبرح في رأس الخيمة لمسافة 183 كم، ثم مرحلة الفجيرة لمسافة 182 كم، وتقام المرحلة الخامسة في دبي من الممزر وصولاً إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية لمسافة 166 كم.



وتقام المرحلة ما قبل الأخيرة في منطقة العين من متحف العين وصولاً إلى قمة جبل حفيت لمسافة 168 كم، وأخيراً تختتم منافسات النسخة الثامنة من طواف الإمارات في مدينة أبوظبي انطلاقاً من متحف زايد وصولاً إلى كاسر الأمواج لمسافة 149 كم.

وتوجه عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعمها المستمر لقطاع الرياضة والرياضيين، الذي مكّن دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاحتضان أبرز البطولات الدولية.



وقال: «يأتي تنظيم طوافي الإمارات للسيدات والرجال لعام 2026، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات، ليؤكد هذا التميز ويعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارات في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية. يشكّل طوافا الإمارات حدثين بارزين في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات، ويجسدان ريادة الدولة في دعم وتطوير هذه الرياضة على المستويين الاحترافي والمجتمعي. وتمثل الترقية في تصنيف النقاط المعتمد لدى الاتحاد الدولي إنجازاً جديداً يعزز من سمعة الحدث عالمياً، ويضعه في مصاف السباقات العالمية الكبرى».