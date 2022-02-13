سلمان يشيد بعروض الفرق الآسيوية في مونديال الأندية

المصدر: د ب أ

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أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعروض الفرق الآسيوية خلال مشاركتها في كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات، كما أشاد بالنجاح الكبير للاتحاد الإماراتي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة في إنجاز بطولة مميزة.

وشهد ختام البطولة أمس السبت حصول نادي تشيلسي الإنجليزي على اللقب بعدما تغلب على بالميراس البرازيلي 2 / 1 بعد شوطين إضافيين.

واستحق نادي الهلال السعودي التقدير بعدما تأهل إلى الدور قبل النهائي، قبل أن يخسر بصعوبة 0-1 أمام تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

ورغم خسارته أمام الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع صفر / 4، إلا أن الهلال نجح في

تكرار إنجازه السابق من خلال الحصول على المركز الرابع في البطولة.

وشهدت البطولة نجاحاً إضافياً لقارة آسيا من خلال اختيار طاقم الحكام الأسترالي المكون من كريس بيث

ومساعديه أنتون شكيتينين وآشلي بيكهام من أجل قيادة المباراة النهائية يوم السبت، وتم اختيار الإماراتي عمار علي الجنيبي كحكم فيديو مساعد في المباراة النهائية أيضاً.

وكانت هذه المباراة الثانية التي يقوم فيها طاقم حكام من قارة آسيا بإدارة المباراة النهائية، بعدما كان طاقم حكام قطري يضم عبدالرحمن الجاسم ومساعديه طالب المري وسعود المقابلة بقيادة نهائي عام 2019 بين ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في حديث نشره موقع الاتحاد القاري على الانترنت :"باسم أسرة كرة القدم الآسيوية أهنئ الهلال والجزيرة وكل حكامنا على نجاحهم في جلب الفخر لقارة آسيا، ليؤكدوا من جديد تميز المواهب في قارة آسيا".

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