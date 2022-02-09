رئيس الأهلي المصري يطالب لاعبيه بالفوز ببرونزية كأس العالم للأندية

المصدر: د ب أ

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عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الاهلي المصري اجتماعا اليوم الأربعاء مع اللاعبين، والجهاز الفني للفريق، في حضور حسام غالي، عضو المجلس، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة خلال المعسكر المغلق بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأربعاء ، إن الخطيب حرص على الاجتماع مع اللاعبين لتحفيزهم والتأكيد على دعمه لهم قبل المباراة المقبلة للفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف أن رئيس الأهلي أكد في اجتماعه مع اللاعبين على ضرورة غلق صفحة مباراة بالميراس البرازيلي التي جرت أمس وانتهت بخسارة الفريق الأحمر صفر / 2 في نصف نهائي كأس العالم للاندية، بسلبياتها وإيجابياتها والتركيز في المباراة القادمة.

واوضح أن الخطيب أكد للاعبين على ضرورة إيمانهم بأنفسهم، وأنهم يملكون شخصية البطل، وعليهم السعي دائما لإثبات قدرتهم على ذلك في كل المواقف الصعبة.

وشدد عبدالحفيظ أن الخطيب أكد على أهمية الفوز بالميدالية البرونزية في المباراة المقبلة؛ لإسعاد جماهير الأهلي وتتويج جهودهم في البطولة والتي ظهر اللاعبون فيها بشخصية الأهلي، رغم كل الظروف الصعبة التي واجهها الفريق.

كان الأهلي قد أستهل مشواره في المسابقة بالفوز 1 / صفر على مونتيري المكسيكي، بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، يوم السبت الماضي.

ويلعب الأهلي يوم السبت المقبل مع الخاسر من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، التي تجرى في وقت لاحق اليوم بين الهلال السعودي، بطل آسيا، وتشيلسي الإنجليزي، الفائز بدوري أبطال أوروبا العام الماضي.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه، ويبقى الإنجاز الأبرز هو تحقيق المركز الثالث في نسختي 2006 و2020.



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