الأهلي المصري يستخدم تكنولوجيا جديدة في تدريباته..تعرف عليها؟

المصدر: د ب أ

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اعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري عن استخدام تكنولوجيا "جي ان اس اس" الجديدة في القياسات البدنية للاعبي الفريق بداية من المران الجماعي الذي أقيم اليوم الأحد على ملعب الكريكيت بأبوظبي في الإمارات.

وقال ابوعبلة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الاحد انه يوجه الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، وحسام غالي، عضو المجلس، وأمير توفيق، مدير التعاقدات؛ للمساعدة في سرعة التوصل لاتفاق شراء وتشغيل تكنولوجيا "جي بي اس تراكينج" وتكنولوجيا "جي ان اس اس" واستخدامها بشكل دائم مع اللاعبين عبر قمصان خفيفة يتم ارتداؤها تحت قميص الفريق خلال التدريبات والمباريات.

واضاف إن القميص الذي يرتديه اللاعبون تحت قميص التدريبات يحتوي على جهاز تتبع "جي بي اس" يسجل كل قياسات اللاعبين البدنية.

وأوضح أن الأهلي تعاقد مع شركة "ستات سبورتس" الانجليزية المتخصصة في تطوير هذا النوع من التكنولوجيا في القياسات البدنية، ليصبح الأهلي أول نادي في الشرق الأوسط وإفريقيا يعتمد هذه التكنولوجيا ، ليسير على نهج أندية مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وأرسنال وتوتنهام، وليفربول، والمنتخب الانجليزي، والمنتخب البرازيلي، وسبورتنج لشبونة البرتغالي .

وأشار طبيب الأهلي إلى أن الشركة الإنجليزية هي صاحبة الريادة في العالم في تطوير تكنولوجيا "جي ان اس اس" واستحداث أبرز التفاصيل التي تخص الأحمال ونبضات القلب والأداء البدني للاعب أثناء التدريبات، وهو ما يساعد على تطوير الأداء البدني وتقليل حجم الإصابات بين اللاعبين.

واختتم "أبوعبلة" تصريحاته مؤكدا أن الشركة أوفدت مندوبا متخصصا للنادي الأهلي؛ لتدريب اللاعبين والجهاز الطبي والمعد البدني للفريق على استخدام الأجهزة الجديدة.

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني استئناف تدريبات الفريق دون راحة في ظل التحضيرات لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على مونتيري المكسيكي بطل "كونكاكاف" بهدف دون رد أحرزه محمد هاني في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت في دور الثمانية ليتأهل الفريق لملاقاة بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية بعد غدٍ الثلاثاء.

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