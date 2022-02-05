سلبية مسحة موسيماني مدرب الأهلي قبل بدء مشوار كأس العالم للأندية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الأهلي المصري بطل أفريقيا سلبية مسحة مدربه بيتسو موسيماني قبل ساعات من اللعب ضد مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية لكرة القدم في الإمارات اليوم السبت.

وكان الأهلي أعلن إصابة موسيماني بكوفيد-19 يوم الأربعاء الماضي بعد الوصول إلى أبوظبي للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأكد الأهلي سلبية مسحتين للمدرب الجنوب أفريقي وقال إنه خاطب اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية "لتوضيح موقفه من قيادة الفريق في مباراة اليوم من الملعب".

ويخوض الأهلي مباراة مونتيري دون أغلب لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات أو الوجود مع منتخب مصر الذي يستعد للعب ضد السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون غدا الأحد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز