سامي قمصان: طموح الأهلي كبير أمام مونتيري المكسيكي رغم الصعوبات

المصدر: د ب أ

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أكد سامي قمصان، المدرب العام لفريق الأهلي المصري سعادته بتواجد فريقه للمرة السابعة في كأس العالم للأندية والتي تقام نسخة عام 2021 منها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال قمصان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، قبل مواجهة مونتيري المكسيكي غدا السبت في مستهل مشواه بالبطولة : "طموحنا كبير رغم الصعوبات التي نمر بها، ونعلم جيدًا أن جماهير الأهلي وطموحاتها زادت بعد ميدالية الموسم الماضي".

وأضاف أن الفريق يعاني الكثير من الإصابات والتي كان آخرها أمس إصابة عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي، وكذلك غياب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق حتى اليوم التحضيري للمباراة، معربًا عن أمله في أن تكون مسحته سلبية غدًا حتى يتواجد في المباراة.

وأضاف "لاعبو الأهلي لديهم عزيمة وإصرار ويقدرون طموحات الجماهير التي لا تقبل إلا بالفوز رغم الصعوبات التي تواجه الفريق".

وقال إن الجهاز الفني للأهلي لديه ثقة كبيرة في كل اللاعبين المتواجدين مع الفريق في الإمارات، مشيرًا إلى أن طاهر محمد طاهر قد يكون أحد الحلول المرشحة للعب في مركز رأس الحربة.

وأضاف: "جمهور الأهلي يقدر الظروف التي يمر بها الفريق، لكننا كنا نفضل أن تقام البطولة في وقت مناسب حتى يكون هناك تكافؤ فرص بين الجميع في البطولة".

وتابع: "لا نبحث عن مبررات وسوف نبذل أقصى ما لدينا كجهاز فني لتقديم عرض قوي في مباراة مونتيري، لأنها ستفتح الطريق أمامنا لتحقيق طموحاتنا والوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية".

من جانبه حرص رامي ربيعة، مدافع الفريق علي الإشادة بالتنظيم الإماراتي للبطولة التي انطلقت أمس الخميس وتستمر حتي 12 فبراير الجاري .

وقال ربيعة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :"ارتداء قميص الأهلي يعد الدافع والسبب في تواجدنا اليوم في محفل كبير مثل كأس العالم للأندية".

وأضاف : "شاركت أمام مونتيري المكسيكي في النسخ السابقة لكأس العالم للأندية، ولهذا نسعى لتقديم عرض قوي غدًا وتحقيق الفوز لتعويض آخر ذكرى جمعت الفريقين".

ويستهل الأهلي مشواره غدا السبت في بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة مونتيري المكسيكي ، على أن يلتقي الفائز من المباراة مع بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

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