وصول بعثة بالميراس البرازيلي إلى أبوظبي للمشاركة في مونديال الأندية

المصدر: د ب أ

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وصلت بعثة نادي بالميراس البرازيلي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق اليوم الخميس.

ويشارك بالميراس في البطولة بعد أن توج بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس في الموسم الماضي.

وأبدى جوستافو جوميز، قائد الفريق، رغبته في قيادة فريقه للمشاركة في البطولة للعام الثاني على التوالي، حيث قال :"أنا سعيد جداً بوصولي إلى أبوظبي للمشاركة مجدداً في كأس العالم للأندية، لدينا مسؤولية كبيرة وخصوصاً بأننا سنتنافس مع نخبة أندية العالم."

وأكمل المدافع صاحب الـ28 عام: "جميعنا نأمل بمشاركة موفقة في البطولة وتبعاً لنتائجنا الجيدة في نسخة العام الماضي. نريد المنافسة على اللقب وتقديم أداء قوي".

وسيلعب بالميراس في الدور قبل النهائي ،مع الفائز من مواجهة الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي، والتي تقام بعد غدا السبت.

وكان بالميراس قد شارك في نسخة العام الماضي في قطر، حيث أنهى البطولة في المركز الرابع خلف الأهلي المصري بعدما تغلب عليه الأخير بضربات الترجيح 3 / 2 بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

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