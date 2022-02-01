علي معلول ينضم لبعثة الأهلي المصري في الإمارات استعداداً لمونديال الأندية

المصدر: د ب أ

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انتظم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في معسكر الفريق بالإمارات بعد عودته من تونس.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الثلاثاء أن علي معلول خضع لمسحة طبية فور وصوله إلى أبوظبي وقبل انتظامه في المعسكر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وانتظم معلول في معسكر الفريق بعد عودته من بلاده بعد انتهاء مشوار المنتخب التونسي في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

ويخوض الأهلي مساء اليوم مرانه الأول في أبوظبي استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق في الإمارات بعد غد الخميس وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.



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