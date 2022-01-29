الجنوب أفريقي تاو يغيب عن الأهلي في كأس العالم للأندية

المصدر: رويترز

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تلقى الأهلي المصري بطل أفريقيا ضربة أخرى قبل المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد تأكيد غياب الجنوب أفريقي بيرسي تاو لأربعة أسابيع بسبب إصابة عضلية.

وقال أسامة مصطفى رئيس الطاقم الطبي للناشئين بالنادي لموقع الأهلي على الإنترنت اليوم السبت "اللاعب يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تصل إلى أربعة أسابيع على الأقل".

ويخوض الأهلي مباراته الأولى في كأس العالم للأندية بالإمارات ضد مونتيري المكسيكي في الخامس من فبراير شباط.

ويعاني الأهلي من احتمال غياب العديد من لاعبيه الأساسيين عن البطولة لمشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

وإذا انتصرت مصر على المغرب في دور الثمانية يوم الأحد سيتأكد غياب خمسة لاعبين عن الأهلي.

وتضم تشكيلة مصر في الكاميرون الحارس محمد الشناوي والمدافع أيمن أشرف بالإضافة إلى ثنائي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية والمهاجم محمد شريف بينما تعرض أكرم توفيق لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في المباراة الأولى للمنتخب بالبطولة، وسيغيب طويلا.

كما يشارك الظهير الأيسر علي معلول مع تونس التي تواجه بوركينا فاسو في دور الثمانية لكأس الأمم اليوم السبت.

ويفتقد الأهلي بالفعل المدافع المغربي بدر بانون لأسباب صحية.

وطلب الأهلي تغيير موعد البطولة لكن الاتحاد الدولي (الفيفا) تجاهل الأمر وقرر المضي قدما في إقامتها في الموعد المعلن.

وكان الأهلي، صاحب الرقم القياسي بحصد لقب دوري أبطال أفريقيا عشر مرات، أحرز المركز الثالث في النسخة الماضية لكأس العالم للأندية في قطر عندما تغلب بركلات الترجيح على بالميراس البرازيلي.

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