الأهلي المصري يعلن غياب خمسة من لاعبيه عن كأس العالم للأندية

المصدر: د ب أ

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أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، غياب خمسة من لاعبيه عن القائمة التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها العاصمة الإماراتية أبوظبي في الفترة من الثالث وحتى12 من فبراير المقبل.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت إن المهاجم صلاح محسن أجرى جراحة صباح اليوم في مشط القدم في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وأضاف أن صلاح محسن كان يعاني من كسر في مشط القدم ولذلك احتاج للتدخل الجراحي، موضحا أن اللاعب سيغيب لفترة تتراوح بين سبعة وثمانية أسابيع يخضع خلالها لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل.

وقال طبيب الأهلي إن أحمد نبيل "كوكا" ظهير أيسر الفريق خضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الأيام الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف أن الفحوصات أثبتت حاجته لراحة سلبية تصل إلى شهر ونصف الشهر بسبب معاناته من بعض مضاعفات كورونا التي لا تظهر إلا من خلال تلك الفحوصات.

وكشف أن مهاجم الفريق، حسام حسن، سيغيب عن التدريبات الجماعية لمدة تصل إلى أسبوعين بسبب إصابته في ربلة الساق (عضلة السمانة).

وقال إن الأشعة التي خضع لها حسام حسن صباح اليوم أثبتت إصابته وسيبدأ تنفيذ برنامج تأهيل بدني بداية من بعد غد الاثنين للتعافي من الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية.

وكان الأهلي المصري أعلن أن الظهير الأيمن، أكرم توفيق، سيخضع لجراحة الرباط الصليبي بعد إصابته في مباراة المنتخب المصري أمام نيجيريا في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، كما يغيب المغربي بدر بانون عن كأس العالم للأندية بسبب مضاعفات عدوى فيروس كورونا.

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