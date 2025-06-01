الشارقة وشباب الأهلي وجهاً لوجه في نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة

تتجه أنظار عشاق كرة السلة في الإمارات مساء اليوم نحو صالة نادي الشارقة، التي تحتضن في تمام الساعة السابعة والنصف المباراة النهائية لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والتي تجمع بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي في ثالث مواجهة نهائية تجمعهما هذا الموسم.

ويسعى شباب الأهلي خلال هذا اللقاء إلى تحقيق أول ألقابه هذا الموسم، وتعويض خسارته أمام الشارقة في نهائيين سابقين "الدوري العام وكأس الاتحاد"، إضافة إلى خسارته نهائي كأس الإمارات الأسبوع الماضي أمام النصر، ما يمنح المباراة طابع رد الاعتبار للفريق الضيف، الذي يأمل في كسر عقدة النهائيات واستعادة التوازن.

ويخوض الفريقان النهائي بعد 24 ساعة فقط على خوضهما مواجهتي نصف النهائي، حيث تجاوز شباب الأهلي عقبة النصر بنتيجة 96-88، فيما تخطى الشارقة جاره البطائح بنتيجة عريضة 92-67، ما يعكس جاهزية الفريقين العالية رغم ضيق الوقت بين المباراتين.

وقبل النهائي، تُقام في الساعة الخامسة مساءً مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وتجمع بين النصر والبطائح في لقاء يسعى خلاله كل فريق إلى إنهاء موسمه بأفضل شكل ممكن.

وتعد هذه المباراة بمثابة ختام للموسم المحلي لكرة السلة الإماراتية، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة تحمل في طياتها الكثير من الندية والتحدي بين اثنين من أقوى فرق الدولة.